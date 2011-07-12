18 محور بیانیه گفتگوهای ملی سوریه / دخالت خارجی خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محورهای هجده گانه بیانیه پایانی نشست گفتگوهای ملی سوریه به این شرح است :



1- گفتگو، تنها راه پایان بحران کشور است.

2- ثبات در سوریه یک ضرورت ملی و تضمینی برای عمق بخشیدن به اصلاحات است.

3- تسامح برای خروج از وضع کنونی لازم است.

4- حمله به افراد و اموال بیت المال از سوی هر طرفی که باشد اقدامی ناپسند است.

5- همه بازداشت شدگان سیاسی که شامل عفو قرار نگرفته اند باید آزاد شوند.آزادی اندیشه تحت چارچوب قانون حقی همگانی است.

6- همه کسانی که در حوادث اخیر دستگیر شده اند و اتهام علیه آنها ثابت نشده است باید آزاد شوند.

7- به اعتلای حقوق بشر و صیانت از آن مطابق اصول انسانی و قانونی باید توجه و شورای عالی حقوق بشر در سوریه تاسیس شود.

8- مخالفت ملی بخش جدایی ناپذیر بافت ملی سوریه است.

9- اقتدار حکومت از مردم گرفته شده است و حکومت برای کرامت و امنیت مردم و کشور اهمیت زیادی قائل است.

10- نشست گفتگوی ملی به حق، قانون، عدالت، مردم و دموکراسی و اعتماد به صندوقهای رای اهمیت زیادی می دهد.

11- سوریه به همه مردم آن تعلق دارد و کشوری با تنوع مثال زدنی است.

12- دخالت خارجی در امور داخلی سوریه خط قرمز است و نباید به بهانه مسائل حقوق بشر، حاکمیت سوریه خدشه دار شود، زیرا کسی حق ندارد آن را نقض کند.

13- قانون باید با قدرت اجرا شود و کسانی که مرتکب جنایت می شوند در چارچوب قانون محاکمه شوند.

14- مبارزه با فساد به طوری جدی دنبال شود.

15- حفظ دستاوردها، مسئولیت تاریخی است.

16- به نسل جوان سوریه و خواسته هایش باید توجه شود.

17- آزادی جولان(از اشغال رژیم صهیونیستی) از محورهای اساسی و اهداف ملی است که اجماع ملی درباره آن وجود دارد.

18- اصول ملی و قومی مربوط به درگیری عربی-صهیونیستی و آزادی اراضی اشغالی عربی و تضمین حقوق مشروع فلسطینی ها مورد تاکید است.

شایان ذکر است که گفتگوهای ملی یکی از وعده های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود هر چند که مخالفان سوری مقیم خارج، این گفتگوها را تحریم کردند.