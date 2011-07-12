کارآموزان گنابادی از آموزشهای فنی و حرفه ای استقبال نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیخانی قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان، اظهار کرد: مشکلات فنی و حرفه ای در دولت نهم و دهم ازجمله مشکلات زیرساختها و تجهیزات و امکانات حل شده است، مشکل امروز ما نگرش مردم است که باید تغییر پیدا کند به طوریکه مردم به سمت آموزش های فنی و حرفه ای روی آورند.

وی با بیان اینکه طرح استاد شاگرد اولین بار در این شهرستان اجرا می شود، افزود: در آموزشهای فنی و حرفه ای بر دو مورد تأکید می شود یکی اینکه آموزشی وارد شهرستان شود که در پنج سال آینده حداقل بتواند زمینه اشتغال را فراهم کند و دیگر اینکه بر پتانسیل های منطقه تأکید می شود.

علیخانی تصریح کرد: در سطح شهرستان در حال حاضر17 آموزشگاه وجود دارد که شامل آموزشگاه فناوری اطلاعات، آرایش و پیرایش، حسابداری، امور مالی و آموزشگاه خیاطی است.

علیخانی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی هم شغل ایجاد می کنند و هم کمک درآمد است، افزود: در حال حاضر در این مرکز 12 مربی به صورت رسمی و پیمانی و 50 نفر مربی حق التدریس مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تعداد زیادی از آموزشهایی که رایگان در این مرکز ارائه می شود در بسیاری از شهرستانهای بزرگ با هزینه هایی کلان برگزار می شود.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای گناباد گفت: دانشکده علمی کاربردی فنی و حرفه ای گناباد در مهر ماه سال جاری در سه رشته جوشکاری، مکانیک خودرو، برق الکترونیک ابزار دقیق با 180 دانشجو، شروع بکار خواهد کرد.