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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

کارآموزان گنابادی از آموزشهای فنی و حرفه ای استقبال نمی کنند

کارآموزان گنابادی از آموزشهای فنی و حرفه ای استقبال نمی کنند

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فنی و حرفه ای گناباد گفت: کارآموزان این شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای استقبال نمی کنند در حالیکه همه امکانات رفاهی ازجمله خوابگاه رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیخانی قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان، اظهار کرد: مشکلات فنی و حرفه ای در دولت نهم و دهم ازجمله مشکلات زیرساختها و تجهیزات و امکانات حل شده است، مشکل امروز ما نگرش مردم است که باید تغییر پیدا کند به طوریکه مردم به سمت آموزش های فنی و حرفه ای روی آورند.

وی با بیان اینکه طرح استاد شاگرد  اولین بار در این شهرستان اجرا می شود، افزود: در آموزشهای فنی و حرفه ای بر دو مورد تأکید می شود یکی اینکه آموزشی وارد شهرستان شود که در پنج سال آینده حداقل بتواند زمینه اشتغال را فراهم کند و دیگر اینکه بر پتانسیل های منطقه تأکید می شود.

علیخانی تصریح کرد: در سطح شهرستان در حال حاضر17 آموزشگاه وجود دارد که شامل آموزشگاه فناوری اطلاعات، آرایش و پیرایش، حسابداری، امور مالی و آموزشگاه خیاطی است.

علیخانی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی هم شغل ایجاد می کنند و هم کمک درآمد است، افزود: در حال حاضر در این مرکز 12 مربی به صورت رسمی و پیمانی و 50 نفر مربی حق التدریس مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تعداد زیادی از آموزشهایی که رایگان در این مرکز ارائه می شود در بسیاری از شهرستانهای بزرگ با هزینه هایی کلان برگزار می شود.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای گناباد گفت: دانشکده علمی کاربردی فنی و حرفه ای گناباد در مهر ماه سال جاری در سه رشته جوشکاری، مکانیک خودرو، برق الکترونیک ابزار دقیق با 180 دانشجو، شروع بکار خواهد کرد.

کد مطلب 1358087

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