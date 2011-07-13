بازگشایی پرونده جاده سازی در اشترانکوه/ سفر دکتر صدوق به لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جاده سازی در منطقه امن اشترانکوه و در جایی که مهمترین پناهگاه حیات وحش این منطقه محسوب می شود زخمی است که بار دیگر طبیعت لرستان را درگیر کرده و به دغدغه مهم تشکلهای و دوستداران محیط زیست تبدیل شده است.

این رخداد در حالی موجب نگرانی طبیعت دوستان شده است که به نظر می رسد این جاده نه تنها دارای توجیه زیست محیطی نیست بلکه اصلا توجیه فنی هم ندارد زیرا در مسیر در نظر گرفته شده برای این جاده هیچ روستایی وجود ندارد.

ازسوی دیگر، درحالی از سوی مسئولان رفع مشکلات روستاهای منطقه دلیل ایجاد این جاده عنوان شده است که خود روستاییان با امضای طومارهایی خواستار توقف عملیات جاده سازی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه شده اند.

طومار روستائیان در مخالفت با احداث جاده جدید

به هر حال با پیگیری تشکلهای زیست محیطی و رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر عملیات راهسازی در منطقه امن اشترانکوه متوقف شد ولی متاسفانه اصرارهای مسئولان محلی برای ایجاد این جاده و نامه نگاریهای متعدد با سازمان حفاظت محیط زیست موجب شد تا معاون این سازمان برای بررسی بیشتر این موضوع به الیگودرز سفر کند.

هر چند سفر دکتر صدوق چراغ خاموش و بدون حضور رسانه ها انجام شد ولی پیگیری خبرنگار مهر حکایت از تاکید معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر ارزیابی زیست محیطی این پروژه دارد.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال پیگیریها و اصرار مسئولان محلی برای احداث جاده شول آباد در منطقه حفاظت شده اشترانکوه دکتر باقر صدوق معاون سازمان محیط زیست کشور به لرستان سفر کرد تا از نزدیک در جریان این پروژه قرار گیرد.

نامه روستائیان برای حفاظت از اشترانکوه

محمد حسین بازگیر با تاکید بر اینکه دکتر صدوق به صورت شفاهی از احداث جاده در منطقه امن اشترانکوه ابراز نگرانی و نارضایتی کردند تصریح کرد: با این وجود تصمیمگیری نهایی در سازمان محیط زیست کشور طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخی توجیه های مطرح شده از سوی مسئولان برای احداث جاده در اشترانکوه گفت: مسئولان محلی برای رهایی از گردنه سخت گذر و برفگیر جاده فعلی شول آباد به دنبال احداث جاده ای به موازات جاده فعلی از محل منطقه حفاظت شده اشترانکوه هستند.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه این پروژه توجیه اقتصادی ندارد افزود: در مسیر پیشنهادی برای جاده جدید هیچگونه روستایی وجود ندارد ولی متاسفانه مسئولان محلی بر اجرای این پروژه اصرار دارند.

نقشه جاده جدید در محدوده حفاظت شده اشترانکوه

بازگیر با تاکید بر اینکه تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست با این پروژه مخالفت کرده است بیان داشت: با وجود آغاز فعالیت راهسازی در سال گذشته محیط زیست استان نسبت به توقف پروژه اقدام کرد و هم اکنون کار جاده سازی در محل مسکوت است.

وی با تاکید بر اینکه احداث جاده جدید ساکنان روستاهای حاشیه جاده قدیم را هم با مشکل مواجه می کند بیان داشت: در مجموع دکتر صدوق اعلام کردند که ظرف روزهای آینده نظر نهایی محیط زیست در این زمینه را اعلام خواهند کرد.

به هر روی به نظر می رسد حضور نماینده سازمان محیط زیست در منطقه درپی اصرارهای مسئولان محلی حکایت از بازگشایی پرونده احداث جاده دسترسی در منطقه امن و حفاظت شده اشترانکوه دارد.

منطقه بکر و منحصر به فرد اشترانکوه

اشترکوه و یا اشترانکوه از عجایب طبیعی ایران و یکی از ذخایر طبیعی ارزشمند جهان به شمار می‌آید. اشترانکوه رشته‌کوهی است در شرق استان لرستان که در حوزه استحفاظی شهرستان دورود قرار دارد. این رشته کوه از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است.

اشترانکوه از غرب به شهرستان دورود، از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز محدود می‌شود. قله‌های بلند و پر برف، دره‌های ژرف و طولانی، رودهای دائمی، پوشش گیاهی و جانوری بسیار متنوع، روستاهای کوهپایه‌ای از جمله ویژگیهای اشترانکوه می‌باشد که به سبب بلندی در شعاع ۱۰۰ کیومتری به خوبی پیدا است.

این رشته کوه در حدود سال ۱۳۴۰ از لحاظ گونه‌های جانوری و گیاهی جزء مناطق حفاظت شده قرار گرفت و در سال ۱۳۴۸ جزو محیط زیست جهانی قرار گرفت.

از گونه‌های جانوری آن می‌توان به خرس قهوه ای، روباه، کفتار، گراز، گرگ خاکستری، بز کوهی، قوچ و از پرندگان می‌توان به عقاب، کبک، جغد، اردک و شاهین، اشاره نمود که همگی تحت حفاظت محیط زیست می‌باشند.