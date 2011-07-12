به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی رحمتی امروز سه شنبه و پس از کشوقوسهای فراوان با عقد قرارداد یک ساله رسما به استقلال پیوست. به همین دلیل خبرنگاران و گزارشگران زیادی عصر امروز برای پوشش مراسم ثبت قرارداد وی و اطلاعرسانی به هوادارانی که منتظر شنیدن صحبتهای رحمتی بودند در محل باشگاه استقلال و هیئت فوتبال حضور یافتند اما رحمتی در پاسخ به سؤالات آنها که نمایندگان افکار عمومی هستند فقط به این جمله که " فردا پاسخ سؤالات را میدهم " بسنده کرد.
این در حالی بود که هواداران استقلال منتظر پاسخگویی رحمتی در این باره بودند اما دروازهبان جدید استقلال با بیتوجهی به این مسائل همه چیز را به نشست روز چهارشنبه موکول کرد، در حالی پاسخگویی به چند سؤال کار چندان سختی نیست. خبرنگاران رسانههای مختلف به احترام باشگاه استقلال و میلیونها هوادار قصد داشتند با پوشش صحبتهای رحمتی سخنان وی را بازتاب دهند که با امتناع این دروازهبان مواجه شدند.
در راستای برخورد نامناسب مهدی رحمتی با خبرنگاران، خبرگزاریهای فارس، مهر، ایسنا، ایرنا، برنا، شبکه خبر و باشگاه خبرنگاران در نشست خبری روز چهارشنبه مهدی رحمتی شرکت نمیکنند. این خبرگزاریها و شبکههای تلویزیونی معتقد هستند اهمیت به یک بازیکن و حضور در نشست خبری برای یک بازیکن نمونه بارز بازیکن سالاری است و به همین دلیل حضور در این نشست را تحریم کردند.
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