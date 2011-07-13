"سازه انگاری در فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای انتشارات راتلج درباره فلسفه معاصر به شمار می‌رود.

مکتب سازه انگاری مکتبی است که به برخی پرسشهای فلسفی پاسخ می‌دهد. به عبارت دیگر این مکتب قابلیت کاربست به برخی مسائل فلسفی را دارد.

آرای متفکران و فیلسوفان سازه انگار به گونه ای است که می‌توان آنرا در قالب یک جریان و حرکت فکری منسجم و یکپارچه در نظر گرفت.

این اثر به بررسی جدیدترین مباحث مطرح شده از سوی سازه انگاران در خصوص مسائل و مفاهیم فلسفی اختصاص دارد. مسائل و مفاهیمی چون دانش و معرفت، باور، آزادی اراده، اخلاق و نظریه بیز از دیدگاه سازه انگاران مورد بررسی قرار می‌گیرند.

علیت و تبیین نیز سایر مفاهیم و اصطلاحات فلسفی هستند که دیدگاه سازه انگاران در مورد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بر اساس رویکرد سازه انگاری، مفاهیم از پیش تعیین شده نیستند و در بافتهای اجتماعی و تاریخی ساخته می‌شوند. از اینرو اعتبار آنها اعتباری تاریخی و اجتماعی است.