جریان وهابی کویت در خدمت سیاستهای آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت فاش کرد: گروه وهابی کویت برای ایجاد فتنه طایفه ای در جهان عرب و خدشه وارد کردن به اعتقادات مسلمانان شیعه، شبکه "البرهان" را تاسیس کرده است.

این پایگاه به نقل از یک منبع پارلمانی در کویت آورده است : متاسفانه کویت به پایگاه وهابیت که ارتباط وسیعی با رژیم آل سعود دارد تبدیل شده است و هدف تاسیس شبکه البرهان ایجاد شکاف میان صفوف مردم کویت و مسلمانان دیگر کشورهای عربی است.

این منبع پارلمانی کویتی افزود: این شبکه در راستای تحقق اهداف آمریکا و اسرائیل برای ایجاد فتنه طایفه ای میان مسلمانان و توهین به شیعیان کویت، عراق، ایران، لبنان، عربستان، امارات متحده عربی، عمان، قطر و دیگر کشورهاست.

منبع مذکور تصریح کرد: شبکه البرهان که فعالیت آن از ماه مه گذشته(خرداد ماه) آغاز شده است با مجوز دستگاههای اطلاعاتی عربستان در خاک کویت دایر شده است که این اقدامی غیرقانونی است و دستگاههای اطلاعاتی کویت هم از این موضوع اطلاع دارند.

این منبع بیان کرد: شبکه مذکور در راستای ضربه زدن به روابط کویت با کشورهای همسایه تشکیل شده و مخالف قانون رسانه های شنیداری و دیداری است.این شبکه همچنین خطری برای خاندان آل صباح است، زیرا اخیرا نمایندگان وهابی مجلس کویت تلاش زیادی را برای سرنگونی "ناصر محمد الصباح" به کار گرفته اند.

این پایگاه در ادامه افزود: جریان وهابی کویت روابط محکمی با دستگاههای اطلاعاتی عربستان دارد و نیروهای آن از این دستگاه حقوق می گیرند تا به دولت و امیر کویت فشار بیاورند که خواسته های سعودی ها را در یمن، بحرین و دیگر کشورها اجرا کنند.

پایگاه مذکور نوشت : نمایندگان وهابی کویت در راستای دشمن کردن کویت با ایران و عراق حرکت می کنند و جریان وهابیت از طریق شبکه هایی تلویزیونی دیگری که در اختیار دارد به دیگران حمله می کند.