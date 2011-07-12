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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

حجت الاسلام طاهری:

مطالبات گندم اشک کشاورزان را درآورده است

مطالبات گندم اشک کشاورزان را درآورده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله مطالبات و پول گندم اشک کشاورزان را در آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طاهری عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: این درحالیست که بخش عمده ای از زندگی مردم استان به  بخش کشاورزی وابسته است.

وی اظهار داشت: در کنار خشکسالی و سیل، پرداخت نکردن به موقع پول کشاورزان به آنها خسارات زیادی وارد می آورد زیرا درآمد دیگری جز آن ندارند.
 
وی با اشاره به معارفه مدیر جدید سازمان جهاد کشاورزی گفت: به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم از مسئولان استان حمایت کنیم و آمادگی آن را نیز داریم.
 
طاهری افزود: در استان افراد توانمندی وجود دارند که انتظار می رود با مشورت و دقت در انتخاب مدیران زیر مجموعه جهاد شاهد پیشرفت در این سازمان باشیم.   
 
 
کد مطلب 1358116

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