تغییرات جدید در حوزه آموزش پزشکی/ انتصاب دبیر شورای آموزش پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم دکتر مرضیه وحید دستجردی، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی، به سمت دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.

بر اساس این حکم دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی که مسئولیت آموزشی را در حوزه رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی و دستیاری را برعهده دارد، زیر نظر مستقیم وزیر قرار می گیرد.

در این حکم آمده است: "با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب می‌شوید تا با اتکال به ذات باری تعالی و رعایت جوانب شرعی با جلب مشارکت صاحبنظران، مدیران، اساتید ارجمند، دبیران و اعضای بورد و نهادهای علمی ذیربط در راستای ایجاد تحول با رویکردهای علمی و فناوری جدید جهت دستیابی به آرمان سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و انجام امور محوله که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، اقدام کنید. امید است با اتکال به ذات باری تعالی در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید."

همچنین در این تغییرات اداره کل گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز از هم تفکیک شد.

بر اساس حکم دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر شهربانو نخعی به سمت دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی منصوب شد. دکتر نخعی در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را نیز بر عهده دارد.

همچنین به گزارش مهر، سیدمنصور رضوی نیز به سمت دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی منصوب شده است. پیش از این دکتر ضیایی مسئولیت این دو حوزه را برعهده داشت.