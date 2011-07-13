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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۱

درگفتگو با مهر عنوان شد: غربیها بوعلی سینا و فارابی را بخوبی می‌شناسند

درگفتگو با مهر عنوان شد: غربیها بوعلی سینا و فارابی را بخوبی می‌شناسند

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه فیلسوفان ایرانی در دوران قرون وسطی، در غرب شناخته شده هستند، گفت: برای نمونه بوعلی سینا و فارابی بعنوان فیلسوفان شناخته شده و مهم در غرب و تاریخ فلسفه مطرح هستند.

دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد میزان شناخت خود از فیلسوفان ایرانی به خبرنگار مهر افزود: ممکن است مطالعات جدی در مورد آنها توسط متخصصان آن حوزه صورت گرفته باشد. این موضوع در مورد تمام فیلسوفان از دوران کلاسیک متأخر گرفته تا دوران میانی(قرون وسطی) مصداق دارد.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: مطالعه استاندارد و معیار تاریخی در سنت آمریکایی و انگلیسی در حوزه فلسفه با یونان باستان آغاز می‌شود و سپس این مطالعه تا دوران امپراتوری روم و از دوران امپراتوری  روم تا قرون وسطی ادامه می‌یابد.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد در ادامه افزود: سپس این مطالعه دوباره از دوران مدرن و با دکارت و هابز آغاز می‌شود.

اندرسون در ادامه با انتقاد از این سنت مطالعاتی گفت: بدیهی و روشن است که مطالعه و تحقیق مبتنی بر سنت آمریکایی و انگلیسی کوته بینانه و کوته نظرانه است. این مطالعه بر بخشی از تاریخ فلسفه تأکید دارد و سنتهای فلسفی مهمی از جمله فلسفه اسلامی-ایرانی را مورد غفلت قرار می‌دهد.

کد مطلب 1358128

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