به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بخش خدمات بین الملل معاونت بازرگانی مرکز نور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این حضور با هدف معرفی و ارائه آخرین تولیدات نرم افزاری و دیتایی مرکز نور در زمینه علوم اسلامی وانسانی در دو حوزه آنلاین و آفلاین است.



علیرضا احمدلو ادامه داد: این نمایشگاه از فردا چهارشنبه به مدت 10 روز در محل نمایشگاه‌های بین المللی دمشق با حضور صد‌ها شرکت بین المللی آغاز به کار خواهد کرد.



وی حضور در نمایشگاه‌های "های تک"، "قرآن"، "فرهنگی زینبیه"، "ابداعات و اختراعات باسل الاسد" و "نمایشگاه بازرگانی دمشق" را به عنوان سابقه حضور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی درکشور سوریه عنوان کرد.



مدیر بخش خدمات بین الملل معاونت بازرگانی مرکز نور در ادامه به نمایندگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سوریه اشاره کرد و گفت: این مهم در سال ۸۸ طی تفاهمنامه‌ای محقق شد.



وی با بیان اینکه جهت اطلاع رسانی از حضور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سوریه از طریق پست الکترونیک به بیش از هزار کاربر نور در کشورهای خاورمیانه از برگزاری این رخداد بین المللی مطلع شدند.



احمدلو در پایان گفت: علاقمندان می‌توانند به منظور حضور در این نمایندگی به آدرس دمشق - دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مراجعه کنند.

