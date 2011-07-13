فعالیت بیش از سه هزار فرقه نوپدید دینی در جهان

محمدهادی فلاح‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزش‌های مشترک مسلمانان برای مقابله با دشمنان اضافه کرد: دشمنان از طریق قرآن سوزی، اسلام ستیزی، اسلام هراسی، مکتب هراسی و ایجاد فرقه‌های نوظهور مسلمانان را به چالش می‌کشند و در همین راستا بیش از سه هزار فرقه مذهبی در دنیا فعالیت دارد.



نگاه ابزاری؛ مانع وحدت اسلامی



وی با تاکید بر همگرایی امت اسلامی به خصوص در ایام حج تصریح کرد: اگر بخواهیم وحدت در میان مذاهب مختلف اسلامی محقق شود باید نگاه ابزاری به وحدت از بین برود و به عنوان راهبرد به آن نگاه کنیم.



فلاح‌زاده با بیان اینکه نگاه فریب و خدعه نمی‌توانند مسلمانان را با یکدیگر متحد کند اظهارداشت: وحدت با تحمیل و اجبار هم ممکن نیست و باید با استدلال منطقی و بیان مطالب مطابق با نیاز روز در این راستا گام برداریم.



عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه باید در حج از بیان مطالبی که از عمق علمی کافی برخوردار نیست پرهیز شود بیان داشت: توهین به مقدسات مذاهب دیگر یکی از موارد مانع وحدت است همانند آنچه در قضیه اهانت به یکی از همسران پیامبر(ص) رخ داد که اگر فتوای رهبر معظم انقلاب در این باره نبود می‌توانست منجر به فاجعه در جهان اسلام شود.



معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری با تاکید بر بیان مطالب روزآمد در ایجاد همگرایی و تقریب بیشتر میان مسلمانان اظهارداشت: باید از نبش قبر کردن مسایل گذشته در صدر اسلام و اتفاقاتی که افتاده خودداری و در عوض به مشترکات مانند قرآن، پیامبر (ص) و دغدغه‌ها و اهداف مشترک همانند آزادسازی قبله اول مسلمانان از دست یهودیان صهیونیسم پرداخته شود.



مبارزه با صهیونیسم؛ دغدغه اول امت اسلامی



وی تأکیدکرد: صهیونیست با همه توان خود با آرمان‌ها و اهداف مسلمانان به جنگ برخاسته است و آمریکا و غرب نظام سلطه را طراحی کرده‌اند که مهم‌ترین دغدغه امت اسلامی باید توجه به این موضوع باشد.



مبلغان به زبان خارجی مسلط شوند



فلاح‌زاده تسلط به زبان‌های خارجی را از جمله نیازهای اساسی برای مبلغان عنوان کرد و اظهارداشت: برخی افراد که به زبان‌های خارجی مسلط باشند وظیفه دارند اسلام صحیح را معرفی کنند و نسبت به بیداری اسلامی و دشمن‌شناسی از سوی مسلمان به روشنگری بپردازند.



فلاح‌زاده از صدا و سیما نیز خواست تا در ایام هفته حج و در ایام دیگر برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک و تهیه کنند تا زائرانی که عازم حج می‌شوند با آشنایی بیشتری به این سفر مشرف شوند.