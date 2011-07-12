  1. استانها
  2. تهران
۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

شفیق به مهر خبر داد:

تشکیل جلسه هیئت رئیسه و اعضای شورای هماهنگی روابط عمومیهای تهران

تهران - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان از تشکیل اولین جلسه مشترک هیئت رئیسه و اعضای این شورای هماهنگی خبر داد.

محمد حسین شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جلسه با محوریت بررسی توانمندیهای روابط عمومیهای استان برای کمک به اجرای برنامه های دولت در استان تشکیل شد.

وی یکی دیگر از اهداف تشکیل این جلسه را تعامل و هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان و شناخت ظرفیتها و تبادل این اطلاعات با یکدیگر در جهت اهداف سازمانی برشمرد.

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری تهران همچنین از برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان برای تمامی اعضای شورا خبر داد.

وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد چهارمین مجمع عمومی شورا در شهریور ماه سال جاری با محوریت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

در جلسه مشترک هیئت رئیسه و اعضای شورای هماهنگی، 22 تن از مدیران روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان در محل اداره جهاد کشاورزی شهر لواسان شرکت داشتند.

کد مطلب 1358146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها