تشکیل جلسه هیئت رئیسه و اعضای شورای هماهنگی روابط عمومیهای تهران

محمد حسین شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جلسه با محوریت بررسی توانمندیهای روابط عمومیهای استان برای کمک به اجرای برنامه های دولت در استان تشکیل شد.

وی یکی دیگر از اهداف تشکیل این جلسه را تعامل و هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان و شناخت ظرفیتها و تبادل این اطلاعات با یکدیگر در جهت اهداف سازمانی برشمرد.

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری تهران همچنین از برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان برای تمامی اعضای شورا خبر داد.

وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد چهارمین مجمع عمومی شورا در شهریور ماه سال جاری با محوریت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

در جلسه مشترک هیئت رئیسه و اعضای شورای هماهنگی، 22 تن از مدیران روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان در محل اداره جهاد کشاورزی شهر لواسان شرکت داشتند.