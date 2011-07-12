اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی استان تهران ابلاغ شد

علیرضا نیکایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای استان تهران توسط معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات را در دو جلسه شورای برنامه ریزی استان توزیع و ابلاغ کردیم و در حال حاضر در مرحله مبادله موافقتنامه ها هستیم.

نیکایی ادامه داد: اعتبارات عمرانی را باید ابتدا توزیع شهرستانی کنیم و سهم هر شهرستان را به فرماندار مربوطه اعلام و فهرست پروژه‌ها را از فرمانداریها دریافت می ‌کردیم که کل این فعالیتها انجام شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: در سال جاری در مجموع 305 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 233 میلیارد تومان نیز اعتبار عمرانی داشتیم که نسبت به سال گذشته به ترتیب 13 و 6 درصد رشد داشت.