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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

از طریق آزمون استخدامی/

شهرداریهای لرستان 303 نفر نیرو استخدام می کنند

شهرداریهای لرستان 303 نفر نیرو استخدام می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان از استخدام 303 نفر نیرو در شهرداریهای استان از طریق آزمون استخدامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گودرزی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان لرستان در سخنانی به اعتبارات شهرداریهای استان اشاره کرد و گفت: بودجه تحقق یافته شهرداریهای استان در سال گذشته 153 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار تحقق یافته نسبت به کل بودجه پیش بینی شده برای شهرداریهای استان 81 درصد است.

گودرزی افزود: همچنین میزان تحقق اعتبارات شهرداریهای استان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به میزان پیش بینی شده 49 درصد بوده است.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان یادآور شد: بودجه 153 میلیارد تومانی شهرداریهای لرستان نسبت به بودجه هفت هزار میلیارد تومانی تهران یک رقم بسیار ناچیز است.

گودرزی همچنین به مشکل نیروی انسانی در شهرداریهای استان اشاره کرد و گفت: ظرف دو ماه آینده برای استخدام 303 نفر در شهرداریهای استان آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جذب بی ضابطه برخی افراد در شهرداریهای استان تصریح کرد: افرادی که به این طریق وارد مجموعه شهرداریها شده اند نیز باید در آزمون استخدامی شرکت کنند و در صورت قبولی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از خریداری 350 دستگاه ماشین سبک و سنگین برای شهرداریهای استان خبر داد و بیان داشت: از این تعداد 70 دستگاه اتوبوس بوده است.

کد مطلب 1358169

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