منطقه فلک الدین خرم آباد نیازمند آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گودرزی مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت ایستگاههای آتش نشانی استان اظهار داشت: با توجه به تلاشهای صورت گرفته در طول سالهای اخیر رتبه لرستان در زمینه ایستگاههای آتش نشانی از رتبه 28 کشور به رتبه 14 ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون 12 ایستگاه جدید آتش نشانی در شهرهای استان لرستان راه اندازی شده که این ایستگاهها به تجهیزات امداد و نجات و ماشینهای آتش نشانی مجهز شده اند.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان به عملکرد ایستگاههای آتش نشانی استان اشاره کرد و گفت: مطابق استانداردها باید اکیپهای آتش نشانی در زمان پنج دقیقه در محل حادثه حاضر شوند که هنوز ما در مرکز لرستان به این میانگین نرسیده ایم.

گودرزی با اشاره به نیاز خرم آباد به یک ایستگاه آتش نشانی دیگر، بیان داشت: در صورتیکه یک ایستگاه آتش نشانی در منطقه فلک الدین خرم آباد احداث شود مشکلات در این زمینه تاحدودی مرتفع خواهد شد.

وی خواستار نگاه ویژه مسئولان برای تامین اعتبار و اختصاص زمین این ایستگاه آتش نشانی شد و گفت: در صورت فعال شدن ایستگاه آتش نشانی فلک الدین مدت زمان حضور در محل حادثه در خرم آباد به هشت دقیقه کاهش می یابد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز رئیس قبلی شورای شهر خرم آباد در سخنانی ضمن هشدار نسبت به وقوع آتش سوزی در محلات با محوریت فلک الدین خواستار مساعدت متولیان امر برای احداث ایستگاه آتش نشانی در این منطقه از خرم آباد شده بود.

علی زنجی بیرانوند با اشاره به فاصله ایستگاههای آتش نشانی موجود در خرم آباد با منطقه فلک الدین این شهر، اظهار داشت: در حال حاضر شش ایستگاه آتش نشانی در شهر خرم آباد در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که با توجه به حادثه خیز بودن و موقعیت جغرافیایی خرم آباد ما انتظار داریم با همکاری مسئولان تعداد ایستگاههای آتش نشانی در مرکز لرستان افزایش یابد.

زنجی بیرانوند با اشاره به نبود ایستگاه آتش نشانی در منطقه فلک الدین خرم آباد و ضرورت احداث این ایستگاه، خاطرنشان کرد: در صورتیکه زمین مورد نیاز برای ایجاد این ایستگاه از سوی مسئولان اختصاص یابد مشکل این منطقه در سریعترین زمان مرتفع خواهد شد.