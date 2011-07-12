ایران از فرصت تجاری خود در آفریقا استفاده نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد کیسوله عصر سه شنبه در امضا تفاهمنامه همکاری بازرگانی و تجاری بین این کشور و استان اردبیل اظهار داشت: هم اکنون تولیدات این کشور به نحو مطلوب به دیگر کشورها ارائه نمی شود.

وی افزود: با وجود این همه محصولات تولید شده متنوع، ایران در نمایشگاههای بین المللی فقط پسته و ماکارونی ارائه می کند که باید در این خصوص تمهیدات لازم اتخاذ شده و دیگر محصولات نیز با بسته بندی های کیفی و مناسب به کشورهای خارجی صادر شود.

سفیر کبیر جمهوری اوگاندا در ایران با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای کشورش برای فعالیت اقتصادی و تجاری اضافه کرد: ایران و اوگاندا در زمینه های زیادی ازجمله گردشگری، کشاورزی و پزشکی می توانند همکاری تجاری و اقتصادی داشته باشند.

اوگاندا دروازه ایران به کشورهای آفریقایی است

وی یادآور شد: اوگاندا دارای مرزهای مشترک بسیاری با کشورهایی از قبیل رواندا، تانزانیا و... بوده و ایران بویژه استان اردبیل می تواند با سرمایه گذاری در این کشور تولیدات خود را به این کشورها صادر کند.

احمد کیسوله ابراز داشت: این کشور هم اکنون 30 هزار متر مربع زمین برای تاسیس منطقه آزاد تجاری و عرضه محصولات و تولیدات خود در اختیار ایران قرار داده که بخش خصوصی استان اردبیل نیز می تواند در این منطقه حضور و به مبادلات تجاری و اقتصادی اقدام کند.

وی تصریح کرد: این کشور همچنین تاکنون چهار هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داده تا در آن به تحقیقات و کشت دانه های روغنی بپردازد و همچنان واگذاری زمینهای بیشتر از سوی دولت اوگاندا در حال توسعه و احیاست.

سفیر کشور اوگاندا با بیان اینکه براساس تفاهمنامه امضا شده، استان زنجان فعالیتهای تجاری خود را در کشور اوگاندا آغاز کرده است، افزود: اردبیل نیز می تواند با انجام مذاکراتی با این استان با سرمایه گذاران آنها وارد همکاری شده و از تجارب آنها در این زمینه استفاده کند.

بخش کشاورزی محور همکاری بین اردبیل و اوگاندا است

وی با اشاره به موقعیت بی نظیر استان ادبیل در زمینه کشاورزی عنوان کرد: این یک فرصت استثنایی در اردبیل است و می تواند محور همکاری با کشور اوگاندا قرار گیرد.

کیسوله بیش از 10 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی به صورت سالانه، امینت سرمایه گذاری، منابع طبیعی، دسترسی به بازار، انگیزه سرمایه گذاری و... را از مهمترین قابلیتها و ظرفیتهای این کشور در زمنیه توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری برشمرد.

وی بیان داشت: اوگاندا یکی از تولید کنندگان بزرگ قهوه و موز در جهان بوده و چای، پنبه، تنباکو، غلات، دانه های روغنی (کنجد، سویا، گل آفتاب گردان و...) ، میوه تازه کنسرو شده، سبزیجات و خشکبار و... از دیگر تولیدات آن است.

کیسوله بخش کشاورزی و تجاری، ارزش افزوده و همچنین تولید مواد اولیه و عرضه ماشین آلات کشاورزی به این کشور را از فرصتهای مهم همکاری بین این استان و اوگاندا عنوان کرد.

وی به دیگر ظرفیتها و پتانسیلهای تجاری و اقتصادی اوگاندا اشاره کرد و متذکر شد: شیلات، جنگلداری، استخراج معادن، قعالیتهای زیرساختی، صنعت جهانگردی، انتشارات، بخش فناوری اطلاعات، آموزش و...از دیگر ظرفیتهای موجود در این کشور است که می تواند زمینه بسیار مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری بین طرفین باشد.

در این جلسه مدیرکل جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، گمرک، رئیس سازمان بازرگانی، اتاق تعاون و معاون اتاق بازرگانی استان اردبیل ضمن بیان پتانسیلها و ظرفیتهای اردبیل در زمینه های اقتصادی، تجاری، تولیدی و کشاورزی خواستار افزایش مبادلات تجاری بین طرفین شدند.