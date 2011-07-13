معصومه بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این جشنواره پنجم مردادماه سال جاری برگزار میشود.
وی با اشاره به آغاز زمان فراخوان آثار جشنواره از ابتدای تیرماه اظهار داشت: این مهلت سهشنبه هفته جاری به پایان رسید و دیگر قابل تمدید نخواهد بود.
دبیر برگزاری جشنواره حجاب و عفاف زینبی هدف از برگزاری این جشنواره را تعمیق و تبیین شعائر و ارزشهای اسلامی و ارائه الگوی ارزشمند و اصیل به جامعه ذکر کرد.
بشیریان قالب آثار قابل ارائه در جشنواره را نویسندگی، پژوهش، فیلم کوتاه، انمیشن، فضای مجازی و راه اندازی سایت، تولید آثار هنری مثل خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، عکاسی، گرافیک و آثار ابتکاری برشمرد.
وی در ادامه افزود: به نفرات برتر این جشنواره جوایزی چون کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا میشود و در صورت به حد نصاب رسیدن، آثار مورد داوری قرار میگیرند.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب(ع) از برگزاری جشنواره حجاب و عفاف زینبی در مردادماه خبر داد.
معصومه بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این جشنواره پنجم مردادماه سال جاری برگزار میشود.
نظر شما