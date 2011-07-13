25 تیم نظارت بر صنوف در قم فعال است

امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات کمیته ارزاق و نظارت بر قیمت های ستاد اعیاد شعبانیه سال90استان قم اظهار داشت: بر اساس هماهنگی های این کمیته 25تیم بازرسی در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران در روزهای14،13 و 15شعبان به صورت دائم مستقر می باشند.



تشکیل پرونده و صدور حکم در محل توسط بازرسان ویژه



وی همچنین از تشکیل گشتی مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: به علاوه در این ایام، در اطراف حرم مطهر هیئت بدوی جهت رسیدگی به پرونده های تخلف صنفی مستقر خواهد بود و با حضور بازرسان ویژه در محل، پرونده تخلف تشکیل و حکم صادر می شود.



محمدی چهر با اشاره به موارد تخلف صنفی بیان داشت: بازرسان با مواردی مثل گران فروشی، کم فروشی،تقلب، عدم نصب برچسب قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم استفاده از دستگاه کارت خوان در بعضی از صنوف و عدم رعایت موازین بهداشتی برخورد می کنند.



وی یادآور شد: علاوه بر حضور فیزیکی بازرسان در این ایام در اطراف مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر، شهروندان و زائران در صورت مشاهده موارد تخلف صنفی می توانند با شماره تلفن دائمی124 تماس گرفته و طرح شکایت کنند.



دبیر کمیته ارزاق و نظارت بر قیمت های ستاد اعیاد شعبانیه سال 90استان قم اضافه کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با نانوایی های قم مقرر شد تا نانوایی ها در طی روزهای14،13 و 15شعبان تعطیلی نداشته باشند و ساعت کار آنها نیز افزایش یابد.



افزایش ساعات کار و عدم تعطیلی نانوایی ها در ایام نیمه شعبان



وی ادامه داد: همچنین واحدهای نان صنعتی استان نیز در این روزها در اطراف مسجد جمکران و حرم مطهر، نان را به وفور توزیع خواهند کرد.



محمدی چهر از توزیع یخ بهداشتی در ایام نیمه شعبان در قم خبر داد و گفت: با هماهنگی های به عمل آمده در این ایام، یخ بهداشتی بسته بندی شده از شهرهایی مثل تهران و کاشان در قم توزیع می شود.

