خروج الوفاق از گفتگوها / درخواست مردم برای سرنگونی آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان جمعیت وفاق بحرین در اعتراض به اظهارات طایفه ای یکی از شرکت کنندگان از این گفتگوها خارج شدند.



خبرنگار شبکه العالم گزارش داد، جمعیت وفاق در اعتراض به اظهارات طایفه ای یکی از شرکت کنندگان در نشست گفت و گوی ملی در بحرین، از این گفتگوها خارج شد.



سرنگونی رژیم آل خلیفه مهمترین خواسته مردم

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سخنگوی کمیته همبستگی رسانه ای انقلاب 14 فوریه، با تاکید بر اینکه خواسته اصلی مردم سرنگونی رژیم حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین است، گفت : طرح مذاکرات رژیم محکوم به شکست است، زیرا مسائل مطرح شده همواره هیچگونه تناسبی با مطالبات مردمی ندارد.



محمد موسوی به العالم گفت : ادامه دعوت مردم به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بیانگر پایبندی ملت به مطالبات خویش است، مطالباتی که از روز 14 فوریه همواره آن را فریاد می زنند.



سخنگوی کمیته همبستگی رسانه ای انقلاب 14 فوریه بحرین افزود: مذاکرات با توجه به تداوم سرکوب مردم بی دفاع ، خودداری از آزادی زندانیان سیاسی و منع استخدام دوباره کارمندان اخراجی به نتیجه نخواهد رسید.



موسوی درباره مشارکت جمعیت وفاق ملی در مذاکرات گفت : مشارکت برخی گروه های مخالف در مذاکرات به معنای تضاد آنان با مردم نیست.



وی افزود: مشارکت برخی گروه های مخالف در مذاکرات برای انداختن توپ به زمین رژیم آل خلیفه و ساکت کردن برخی رسانه های مغرض لازم بود. ﻿



جلوگیری از طرح خواسته های مردم درمذاکرات بحرین



ابراهیم مدهون فعال سیاسی بحرینی از مخالفت رژیم حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور با مطرح شدن مسائل اصلی و خواسته های مردم در مذاکرات خبر داد و گفت : خواسته اصلی مردم "تشکیل دولت منتخب" است.



ابراهیم مدهون تصریح کرد: براساس مندرجات "پیمان ملی" که مردم را منشاء قدرت دانسته است نمایندگان و منتخبانِ ملت باید نامزدهای سمتهای دولتی را برای تصدی پست ها به پادشاه معرفی کنند.

مدهون گفت : مسائل مهم از جمله "اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی" در مذاکرات مطرح نمی شود در حالی که رژیم حاکم با وجود وسعت کم بحرین تابعیت بحرینی را به اتباع خارجی برای تغییر ترکیب جمعیتی اعطا می کند.



وی افزود: حمله نیروهای امنیتی به منازل مخالفان ِ حاضر در نشست مذاکرات نشان می دهد که رژیم می خواهد مانع فعالیت مخالفان شود ولی این اقدام آنان اراده مردم را تضعیف نخواهد کرد، بلکه آنها را در پیگیری تشکیل دولت منتخب مصمم تر خواهد کرد. ﻿