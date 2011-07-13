ایجاد امید کاذب آسیب جدی برای مهدویت است

حجت الاسلام خدامراد سلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد مسعود امام زمان(عج) به آسیب‌های عرصه مهدویت اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد امید کاذب و نزدیک دانستن ظهور از موضوعاتی است که بیش از حد به آن پرداخته می‌شود و باعث ایجاد آسیب در مهدویت شده است.



وی ادامه داد: ما مکلف به انجام تکالیف در دوران ظهور هستیم و مبلغان در تبلیغ باید به این موضوع بپردازند و از بیان مطالب بدون سند و غیرمعتبر خودداری کنند.



سلیمیان تأکید کرد: در بیان مسائل مربوط به این عرصه باید اولویت‌ها رعایت شود چون برخی مسائل مهم وجود دارند اما اولویت نیستند.



تعریف جهانی برای مهدویت ارایه شود



وی با بیان اینکه باید نگاه جامعی به مهدویت داشته باشیم، تصریح کرد: گاهی تعریفی که از مهدویت ارائه می شود تنها به درد شیعه می‌خورد و دیگران مفهوم آن را نمی‌فهمند و به آن تن نمی‌دهند به همین دلیل ما باید تعریف جهانی از مهدویت ارائه دهیم.



سلیمیان با تاکید بر ضرورت ارایه تعریف جهانی از مهدویت اظهار داشت: با وجود آنکه تاکید داریم مهدویت برای همه بشریت است هنوز نتوانسته‌ایم تعریف جهانی ارایه کنیم لذا با توجه به حضور رسانه ها باید موعود قابل فهم برای همگان را معرفی کنیم.

مهدویت به تشرفات خلاصه نشود



مدیرگروه حدیث پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی محصور کردن موضوع مهدویت به برخی ملاقات‌ها و تشرفات را از دیگر آسیب‌های عرصه مهدویت برشمرد و بیان داشت: در این زمان بیش از هر وقت دیگر نیازمند نگاه عمیق و آگاهانه و جامع نسبت به باور مهدوی هستیم.



وی اضافه کرد: اگر در گذشته می‌توانستیم افراد را به علت تعبد به موضوع جذب کنیم امروز باید توجه داشته باشیم که عده‌ای به راحتی حرف‌های ما را نمی‌پذیرند و باید با تحلیل و با اتقان به این موضوع پرداخته شود تا بتوان باور مهدوی ایجاد کرد.