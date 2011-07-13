داماش و همیاری حریفان تدارکاتی صبای قم

ناصر بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نیاز کادر فنی برای ایجاد و تقویت هماهنگی بین نفرات تیم به منظور حضوری موفق در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، برنامه دو بازی تدارکاتی دیگر را هماهنگ کرده‌ایم.



وی افزود: تا روز یازدهم مرداد که نخستین بازی تیم فوتبال صبای قم در دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در دیداری خارج از خانه است، انجام چند بازی تدارکاتی در تهران و قم برای تیم صبا قطعی شده است.



مربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: در نخستین مسابقه تدارکاتی که در طول برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم در بروجرد برگزار می‌شود، تیم فوتبال صبای قم برابر تیم فوتبال داماش دورود از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان به میدان می‌رود.



وی افزود: دومین دیدار تدارکاتی صبای قم تا پیش از آغاز لیگ برتر باز هم در طول برگزاری اردوی آماده سازی صبای قم در شهرستان بروجرد مقابل تیم همیاری اراک از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان برگزار می‌شود.



بختیاری‌زاده یادآور شد: برای اینکه هواداران خونگرم تیم فوتبال صبای قم نیز از نزدیک با شرایط تیم آشنا شوند، یکی از بازی‌های تدارکاتی هماهنگ شده تیم صبای قم با تیم‌های مورد نظر به احتمال فراون در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به انجام می‌رسد.



وی با اشاره به وضعیت مطلوب تیم فوتبال صبای قم در آستانه‌ فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: خوشبختانه تیم بعد از اردوی یک هفته‌ای در سرعین و شهرستان نیر استان اردبیل در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و تا نخستین بازی خود در لیگ یازدهم فوتبال کشور نیز به آمادگی مورد نظر کادر فنی دست می‌یابد.



مربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: علاوه بر بازی تدارکاتی با تیم‌های شهرداری اردبیل و شهرداری اسلامشهر که به کار آماده سازی تیم کمک بسیاری کرد، در صورت داشتن زمان کافی تا نخستین بازی لیگ، باز هم در صورت تمایل کادر فنی،‌ بازی تدارکاتی برای تیم در نظر می‌گیریم.



وی اظهار داشت: با همه شرایط سختی که بعد از پایان دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال پشت سر گذاشتیم، خوشبختانه تلاش تمام دست اندرکاران باشگاه به تشکیل تیمی قوی و منسجم تبدیل شده است و در لیگ یازدهم با شرایط خوبی به میدان می‌آییم.



بختیاری‌زاده به برنامه بازی‌های صبای قم در دو هفته آغازین فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اشاره کرد و بیان داشت: صبای قم در هفته نخست مهمان تیم تراکتور سازی تبریز خواهد بود و در هفته دوم روز شانزدهم مردادماه در خانه پذیرای تیم فوتبال سپاهان اصفهان است.

