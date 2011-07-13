ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ پرش‌های کشور مانند سال‌های گذشته امسال نیز در ایام تابستان برگزار می‌شود که البته میزبان برگزاری این دوره شهرستان کاشان است.



وی افزود: در این رقابت‌ها که از امروز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه به میزبانی شهر کاشان برگزار می‌شود، دو و میدانی ‌کاران تیم هیئت دو و میدانی استان قم در این دوره با سایر دوومیدانی کاران شرکت کننده به رقابت می‌پردازند.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم ادامه داد: در ترکیب تیم دوومیدانی هیئت استان قم به این دوره از مسابقات، سه دو و میدانی کار ارزنده و با انگیزه یعنی میلاد دریساوی، محمد محسن ربانی و علیرضا نوروزی برای کسب عنوان با حریفان مسابقه می‌دهند.



وی در ادامه با اشاره به وجود استعدادهای فراوان رشته‌های مختلف ورزشی در بین جوانان قمی بر ضرورت توجه به ورزش دو و میدانی نیز تأکید کرد و اظهار داشت: ورزش استان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است، اما نیازمند تسهیلات بیشتری است تا این ظرفیت‌ها به خصوص در رشته جذاب و مادر دو و میدانی بیش از پیش رشد یابند.



اکرمی تصریح کرد: ظرفیت و توانمندی ورزشکاران ما بسیار بالاست و درصورت تامین امکانات و تسهیلات، دو و میدانی توانمندی قم می‌توانند حتی در میادین بین‌المللی افتخارات متعددی کسب و برای کشور خود و استان مایه سربلندی شوند.



وی بیان داشت: ورزش دو و میدانی در قم از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است ولی دو و میدانی‌کاران نیز باید از تسهیلات کافی بهره مند شوند تا ورزشکار با انگیزه و علاقه بتوانند توانمندی‌های خود را در سطوح مختلف نشان دهند.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تاکید کرد: علاوه بر تامین زیرساخت‌های ورزش دو و میدانی باید برای گسترش و تعمیم این رشته ورزشی در مجامع دانشگاهی، فعالیت فرهنگی شایسته‌ای ساماندهی شود، زیرا این مهم موجب بهره‌برداری و شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در دانشگاه‌ها می‌شود.



وی با اشاره به ضرورت تلاش برای گسترش ورزش دو و میدانی اظهار داشت: با مدیریت، برنامه‌ریزی و تعامل لازم با تربیت‌بدنی باید توازن و تعادل میان فعالیت‌های علمی و تربیت‌بدنی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای رشد و توسعه این رشته ایجاد شود.



اکرمی افزود:‌ یکی از ارکان صحت و سلامتی در هر جامعه‌ای، ورزش و تربیت‌بدنی است که در جوامع توسعه یافته دنیا ارتباط میان این دو امر و ضرورت برنامه‌ریزی و جدیت در اجرای برنامه‌های ورزشی بیش از پیش است.