تاکید بسیج دانشجویی لرستان بر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج دانشجویی لرستان آمده است: دستور ریاست جمهوری مبنی بر توقف موضوع مطروحه تفکیک جنسیتی در دانشگاهها که چندی است با حمایت خوب و ارزنده وزیر علوم در حال پیگیری بود بار دیگر دهها سوال بدون جواب را در اذهان عمومی مردم دیندار به ویژه روحانیت، مراجع تقلید، اقشار دانشگاهی، خانواده شهدا و ایثارگران و سایر کسانی که به اجرای این طرح امیدوار شده بودند ایجاد کرد که چرا طرحی که این همه مورد استقبال متدینین قرار داشت به یکباره توسط ریاست جمهوری مسکوت اعلام شد.

این بیانیه تصریح کرده است: این موضوع در برهه ای مطرح شد که امروز در جنگ نرم دشمن عمده قوای خود را برای ضربه زدن به نقاط قوت ما که عبارتند از ارزشهای اسلامی و انقلابی و شعائر دینی و مذهبی بیشتر از هر جای دیگر محیط دانشگاهها معطوف داشته است و اگر این مهم به انجام می رسید - که انشاءالله با همت مردان روزگار به انجام خواهد رسید - به بخشهای عمده ای از نگرانی خانواده ها که با وضعیت فعلی دانشگاهها دچار چالش جدی شده است آرامش می یافت.

بسیج دانشجویی لرستان به عنوان پرچمدار اصلی دفاع از ارزشهای اسلامی در دانشگاهها در این بیانیه رئیس جمهور را به تسهیل در اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و فراهم کردن زمینه های لازم توصیه کرده است.

این بیانیه اعتراضهای احتمالی در خصوص اجرای این طرح را چون حبابهای روی آب دانسته و متذکر شده است: این انقلاب، انقلاب ارزشهای ماندگار است و هیچ ضد ارزشی قدرت مقابله و ماندن در مقابل آن را ندارد.