بهزیستی به دنبال پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه سه شنبه در نشست با مسئولان بهزیستی استان اظهار داشت: پیشگیری از آسیب، نیازمند برنامه ویژه ای است و سازمان بهزیستی به کمک یک مدیریت جامع با دیگر دستگاههای مرتبط از بروز آسیبها جلوگیری کند .

وی با بیان این که گسترش نهادهای بهزیستی در عرصه سخت افزاری نرم افزاری و منابع انسانی نقش مؤثری در تحقق اهداف سازمان بهزیستی دارد اظهارداشت: بهزیستی، اندیشه سازندگی انسان است و در فضای جغرافیای منابع انسانی ایران جایگاه بسیار ویژه ای دارد .

امام جمعه بوشهر با اشاره به این که آسیب پذیرترین اقشار جامعه با بهزیستی در ارتباط هستند گفت: سازمان بهزیستی با یک برنامه دانش بنیان و ترفندهای دانایی محور از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند .

صفایی بوشهری طراحی نقشه جامع پیشگیری از آسیبهای فیزیکی و فرهنگی را از اولویت نیازهای سازمان بهزیستی برشمرد و اظهارداشت: باید فرهنگ درمان معضلات اجتماعی به شکل جمعی و فردی را طراحی و با اعتبارات ویژه و برنامه ریزی جامع و کمک از نقشه راهبردی در عرصه تجهیز و تولید منابع کارآمد به سمت پیشرفت و توسعه اهداف سازمان پرداخت .

وی تشکیل اتاق فکر و پیش بینی ناهنجاریهای آینده را مهم ترین رسالت سازمان بهزیستی دانست و افزود: تحقق اهداف این سازمان نیازمند برنامه ریزی جامع و مدیریت کارآمد است .

مدیرکل بهزیستی استان هم با بیان این که بیش از 52 هزار نفر از خدمات این نهاد بهره مند هستند از ایجاد شماره 148 برای ارائه مشاوره رایگان در ابعاد گوناگون خبر داد.