کارگاه آموزشی آشنایی کارگران واحدهای نانوایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بازرگانی دیر شامگاه سه شنبه در این کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی با همت و همکاری این اداره و شرکت غله و خدمات بازرگانی و با دعوت مجمع امور صنفی از اتحادیه نانوایان و متصدیان و خمیرگیران نانواییها در محل مرکز فنی وحرفه ای شهرستان دیر برگزار شده است .

راشد خاکباز افزود: ارتقاء دانش تئوری وعملی متصدیان نانواییها در راستای افزایش کیفیت وبهبود پخت نان برای جلب رضایمتندی مردم از اهداف برگزاری ای کارگاه آموزشی است .