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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۷:۱۰

کارگاه آموزشی آشنایی کارگران واحدهای نانوایی برگزار شد

دیر- خبرگزاری مهر: نخستین کارگاه آموزشی آشنایی متصدیان و کارگران واحدهای نانوایی شهرستان دیر با نحوه صحیح پخت نان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بازرگانی دیر شامگاه سه شنبه در این کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی با همت و همکاری این اداره و شرکت غله و خدمات بازرگانی و با دعوت مجمع امور صنفی از اتحادیه نانوایان و متصدیان و خمیرگیران نانواییها در محل مرکز فنی وحرفه ای شهرستان دیر برگزار شده است.

راشد خاکباز افزود: ارتقاء دانش تئوری وعملی متصدیان نانواییها در راستای افزایش کیفیت وبهبود پخت نان برای جلب رضایمتندی مردم از اهداف برگزاری ای کارگاه آموزشی است.

وی اظهارداشت: پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها انتظارات مردم برای دریافت نان با کیفیت ومرغوب بیشتر شده و با برنامه ریزیهای لازم این خواسته مردم قابل تحقق خواهد بود.

کد مطلب 1358206

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