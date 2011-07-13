کانون ادبی کتابخانه امیرکبیر کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه سالن اندیشه کتابخانه امیرکبیر میزبان مدیرکل کتابخانه هایعمومی استان و جمعی از مسئولین بود.

در ابتدای مراسم خسرو عباسی، مسئول کانون ادبی کتابخانه های عمومی استان البرز ایجاد کانون را نشان از بذل توجه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مسئولین دانست و با اشاره به اینکه این مرکز فعالیت غیر رسمی خود را از چند ماه قبل شروع کرده اظهار امیدواری کرد که در محیط فراهم شده شعر و داستاننویسی البرز به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی افزود: این کانون از دل ادبیات کرج و افرادی که در این حیطه فعالیت می کنند به وجود آمده و تداوم آن نیازمند حمایت و مساعدت مسئولین و همت علاقمندان به ادبیات است.

در ادامه رمضانعلی محسنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز با تاکید بر ضرورت نقد آن را راهی برای کشف استعدادهای هنری دانست و حضور در کانونهای ادبی را لازمه آن عنوان کرد.

وی تاثیر شعر و ادبیات ررا در انتقال فرهنگ عمیق توصیف و بیان کرد: زبان هنر و به عبارتی زبان شعر و ارتباطی که از طریق آن برقرار می شود در انتقال فرهنگ خیلی سریع، آسان و عمیق است.

رمضانخانی اظهار کرد: کانونهای ادبی را باید توسعه داد تا علاقمندان با شرکت در کانونها اصول را بیاموزند.

وی در پایان ابراز کرد: اساسا انسان برای اندیشیدن آفریده شده است و برای این منظور راهی جز کتابخوانی نیست.

شاهنامه خوانی توسط یکی از اساتید شاهنامه خوانی، داستانخوانی و شعرخوانی اعضا کانون ادبی از بخشهای دیگر مراسم بود.

در پایان برنامه از لوگوی کانون ادبی کتابخانه امیرکبیر کرج رونمایی شد.

برگزاری نشستهای نقد رمان وداستان، شب شعر و کارگاههای آموزش شعر، داستاننویسی، بازخوانی متون کهن نثر و شعر فارسی، شاهنامه خوانی، حافظ شناسی و مثنوی خوانی از فعالیتهای این کانون است.