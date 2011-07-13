195 کیلومتر از خطوط فشار متوسط برق استان مرکزی تعمیر شد

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعمیرات در مدت سه ماه و توسط متخصصان صنعت برق استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه به منظور تعمیرات شبکه 710 مقره سرامیکی به مقره سیلیکونی تبدیل شده است گفت: مقره پایه عایقی است که در دکلهای انتقال برق در محل اتصال کابلهای برق با دکل به کار می‌رود.

وی با بیان اینکه مقره های سیلیکونی نسبت به مقره های سرامیکی از مقاومت و کارکرد بیشتری برخوردار است افزود: در خطوط انتقال نیرو لازم است هادیهای تحت ولتاژ به نحوی از برجها ایزوله شوند و برای این کار از مقره‌ها استفاده می‌شود.

تعمیر خطوط شبکه فشار متوسط

مدیرامور بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در راستای کاهش تعداد قطعیهای برق و تلفات شبکه شاخه بری است تصریح کرد: با حفظ رعایت استانداردها دراین بازه زمانی یکهزار و 972 متر از طول خطوط شبکه فشار متوسط شاخه بری شده است.

وی تعویض 71جمپر سوخته، تعویض 297 پایه مقره رأس تیری، تعویض المنت، رفع سیم پارگی و تعویض 2076 اصلی را از جمله فعالیتهای انجام شده در راستای تعمیر 195 خطوط فشار متوسط برق در استان دانست.

هدف کاهش خاموشیها است



فرجی هدف از اجرای این عملیات را تامین برق پایدار و مطمئن، کاهش خاموشیها و افزایش رضایتمندی مشترکان برق استان عنوان کرد.

وی افزود: طی یک برنامه ریزی منسجم جدید به دلیل کمبود امکانات و پرسنل در اکیپهای تعمیرات دوره ای برق کل استان به پنج منطقه اعم از منطقه یک مشتمل برساوه، زرندیه، غرق آباد، منطقه دو مشتمل برخمین، محلات و دلیجان، منطقه سه مشتمل برشازند، هندودر وخنداب، منطقه چهار مشتمل بر تفرش، فراهان و آشتیان و منطقه 5 مشتمل برغرب و شرق اراک و کمیجان تقسیم شد.