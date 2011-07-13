رودکی تیم جودوی نیروهای مسلح ایران را در سفر به برزیل همراهی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودوی منتخب نیروهای مسلح کشورمان ساعت سه بامداد سه شنبه راهی برزیل شد تا در پنجمین دوره المپیک ارتش‌های جهان شرکت کند. جودوکاران تیم نیروهای مسلح در حالی راهی برزیل شدند که محمدرضا رودکی این تیم را همراهی نمی کرد.

قرار بود رودکی در وزن 100+ کیلوگرم برای تیم جودوی نیروهای مسلح روی تاتامی برزیل به میدان برود اما مشخص نیست چرا او از همراهی این تیم انصراف داده است.

"جیرو" سرمربی تیم ملی جودوی کشورمان با حضور رودکی در تیم نیروهای مسلح مخالف بود و قادری سرمربی این تیم از جلب رضایت جیرو برای سفر این جودوکار به برزیل خبر داده بود.

اینکه چرا رودکی با وجود موافقت جیرو و تمایل شدید مسئولان جودوی نیروهای مسلح از همراهی این تیم منصرف شده، مشخص نیست. تنها 40 روز تا رقابت‌های قهرمانی جهان در پاریس باقی مانده و رودکی باید برای حضور روی تاتامی پاریس که اهمیت بالایی برای کسب امتیاز ورودی المپیک دارد، آماده شود.