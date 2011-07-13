محصولات باغی استان مرکزی امسال 7 درصد افزایش خواهد داشت

غلامحسین زارعی در گفتگو با مهر افزود: از مجموع 120 هزار تن انگور تولیدی استان امسال 500 تن به صورت کشمش صادر خواهد شد.

وی گفت: از مجموع 90 هزار تن انار بیش از یکهزار تن واز 8 هزار تن پسته تولیدی حدود 60 درصد که بالغ بر 5 هزار تن خواهد بود امسال به کشورهای مختلف اروپایی، آسیا و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

زارعی مهمترین میوه های استان را انگور، انار، پسته، زیتون، سیب و گلابی، به، زرد آلو، گیلاس، آلبالو و آلو دانست و افزود: امسال سطح باغات استان به دو هزار هکتار افزایش یافت.

وی با بیان این که سال قبل هم در مجموع 6هزار و 100 تن تن پسته، انار، کشمش و حدود 30 میلیون دلار گل و گیاهان زینتی از استان صادر شد افزود: رقم دقیق ارزآوری سایر محصولات در دست نیست اما پیش بینی می شود با افزایش صادرات ارز حاصل از صادرات هم افزایش داشته باشد.

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی طرح افزایش 1600 هکتار دیگر به سطح باغات استان در دست اجراست.