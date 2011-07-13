49 گیلوگرم کراک در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این محموله توسط 4 زن و یک مرد از جنوب کشور بارگیری شده و قاچاقچیان قصد داشتند آن را از مسیر شرق کشور به مرکز کشور و شهر تهران منتقل کنند که طبق گزارشات صورت گرفته در جاده های مواصلاتی استان به دام افتادند .

وی ارزش مالی این محموله را 3 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد وافزود: مجرومین دستگیر و مراجع قضایی تحویل شده اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در 20 روز گذشته 4 باند عمده قاچاق مواد مخدر و 80 متهم توزیع کننده و جابجاکننده مواد مخدر با مجموع 220 کیلوگرم انواع مواد مخدر تریاک، حشیش، کراک و شیشه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.