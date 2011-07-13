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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۶:۵۰

49 گیلوگرم کراک در کنگان کشف شد

49 گیلوگرم کراک در کنگان کشف شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: 49 کیلو و 600 گرم کراک در پاسگاه انتظامی شهید مصطفی خمینی شهرستان کنگان استان بوشهر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این محموله توسط 4 زن و یک مرد از جنوب کشور بارگیری شده و قاچاقچیان قصد داشتند آن را از مسیر شرق کشور به مرکز کشور و شهر تهران منتقل کنند که طبق گزارشات صورت گرفته در جاده های مواصلاتی استان به دام افتادند.

وی ارزش مالی این محموله را 3 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد وافزود: مجرومین دستگیر و مراجع قضایی تحویل شده اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در 20 روز گذشته 4 باند عمده قاچاق مواد مخدر و 80 متهم توزیع کننده و جابجاکننده مواد مخدر با مجموع 220 کیلوگرم انواع مواد مخدر تریاک، حشیش، کراک و شیشه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

کد مطلب 1358222

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