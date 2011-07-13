میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز قلم و لزوم تجلیل از نویسندگان شهرستانها گفت: این همایش هفته آینده با هدف تقدیر از نویسندگان و مولفان شهرستان آران و بیدگل در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این همایش از 30 نفر از نویسندگان آران و بیدگلی یا نویسندگانی که در مورد آران و بیدگل کتاب منتشر کرده‌اند تجلیل شده و اطلاعات نویسندگان شهرستان برای تهیه بانک اطلاعاتی نویسندگان آران و بیدگل تهیه و تکمیل می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با اشاره به اهمیت نویسندگان در جامعه و تاثیرات آنها بر فرهنگ عمومی گفت: مسئولان باید توجه ویژه‌ای به نویسندگان و افراد شاغل در حوزه فرهنگ مکتوب از خود نشان دهند زیرا بسیاری از تحولات جامعه توسط نویسندگان پی‌ریزی می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این قشر زحمتکش بیش از پیش به حمایتها و تشویقهای دستگاههای فرهنگی نیاز دارند و با توجه به اینکه روز قلم فرصتی برای تجلیل از اهالی قلم است انتظار می‌رود مسئولان کشور تجلیلهای بجا و درخوری از نویسندگان کشور داشته باشند.