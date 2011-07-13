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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۶:۴۳

نمکی به مهر خبر داد:

سومین همایش اهل قلم آران و بیدگل برگزار می‌شود

سومین همایش اهل قلم آران و بیدگل برگزار می‌شود

آران و بیدگل – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل از برگزاری سومین همایش اهل قلم این شهرستان با هدف تجلیل از پدیدآورندگان آثار مختلف در این شهرستان خبر داد.

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز قلم و لزوم تجلیل از نویسندگان شهرستانها گفت: این همایش هفته آینده با هدف تقدیر از نویسندگان و مولفان شهرستان آران و بیدگل در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این همایش از 30 نفر از نویسندگان آران و بیدگلی یا نویسندگانی که در مورد آران و بیدگل کتاب منتشر کرده‌اند تجلیل شده و اطلاعات نویسندگان شهرستان برای تهیه بانک اطلاعاتی نویسندگان آران و بیدگل تهیه و تکمیل می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با اشاره به اهمیت نویسندگان در جامعه و تاثیرات آنها بر فرهنگ عمومی گفت: مسئولان باید توجه ویژه‌ای به نویسندگان و افراد شاغل در حوزه فرهنگ مکتوب از خود نشان دهند زیرا بسیاری از تحولات جامعه توسط نویسندگان پی‌ریزی می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این قشر زحمتکش بیش از پیش به حمایتها و تشویقهای دستگاههای فرهنگی نیاز دارند و با توجه به اینکه روز قلم فرصتی برای تجلیل از اهالی قلم است انتظار می‌رود مسئولان کشور تجلیلهای بجا و درخوری از نویسندگان کشور داشته باشند.

کد مطلب 1358224

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