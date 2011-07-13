به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با حضور حجتالاسلام علی زینتی مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی در حوزههای علمیه و جمعی از مدیران و پژوهشگران شورای عالی حوزه علمیه انجام شد، امیراحمدی مدیر آمار و پرسشگری مرکز تحقیقات با اشاره به وظایف واحد پرسشگری ضمن تبیین مأموریتهای این واحد از جمله تبیین و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرای پرسشنامه، جذب پرسشگران جدید، توجیه و آموزش پرسشگران، مدیریت و نظارت بر عملکرد پرسشگران، مشاوره و گردآوری و استخراج آمار و اطلاعات اظهار داشت: کنترل کیفیت کار از دیگر فعالیتهای مهم این بخش است.
شرکتکنندگان در این دیدار در ادامه در سایت سامانه نظرسنجی تلفنی مرکز تحقیقات حضور پیدا کردند و از نزدیک فعالیتهای پرسشگران این سامانه را مورد مشاهده قرار دادند و توضیحات امیراحمدی در خصوص فرایند نظرسنجی تلفنی را استماع کردند.
طی بازدیدی که از بخش انتشارات و اطلاعرسانی مرکز تحقیقات صورت گرفت، سعید عابدینی مدیر این بخش با اشاره به اینکه این حوزه دارای چهار بخش اصلی است، گفت: کتابخانه تخصصی، سایت، انتشارات و فناوری اطلاعات از حوزههای اصلی این بخش به شمار میآید.
وی گفت: این واحد تمام ابزارهای لازم برای انجام پژوهش مانند کتاب، فناوریهای نوین، نرم افزارها، سایت اطلاعرسانی، انتشارات را برای پژوهشگران فراهم میآورد. همچنین ایشان اشاره کرد که تاکنون در این بخش 11 هزار گزارش تهیه شده است و در بخش فناوری اطلاعات که حوزه گستردهای دارد نرمافزارها و سختافزارهای ویژهای طراحی شده است و همچنین در سایت پژوهشی مرکز تحقیقات بخشهای مختلفی چون خبری، نظرسنجی، پورتال استانی، طرحهای پژوهشی و نظرسنجی اینترنتی وجود دارد.
اسماعیل سعدیپور قائممقام مرکز تحقیقات و مدیرکل پژوهشهای اجتماعی و سنجش برنامهای مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما به شرکتکنندگان در این دیدار گفت: در این اداره کل گروههای مختلف علمی از جمله گروه سیاسی، گروه اجتماعی، گروه دینی و فرهنگی و گروه روانشناسی مشغول به فعالیت هستند.
وی بیان کرد: ما برنامههای سالانهای داریم که از دی ماه هر سال با تمام شبکههای تلویزیونی مکاتبهای انجام میدهیم تا نیازها و اولویتهای پژوهشی آنها را دریافت کرده تا در زمان مناسب پژوهشهای مرتبط با نیازها را انجام دهیم.
سعدیپور همچنین فرایند ارائه طرح، طراحی پرسشنامه، بررسی توسط شورای علمی، اجرای پرسشنامه، تحلیل و بررسی اطلاعات جمعآوری شده و ارائه به مسئولین ذیربط را برای حضار تشریح کرد.
در پایان این دیدار که با حضور ملکیتبار رئیس مرکز تحقیقات و نمایندگان شورای عالی حوزه علمیه قم برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین علی زینتی مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی در حوزههای علمیه قم با بیان اینکه ما نیازمند انعقاد تفاهمنامه با مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما هستیم گفت: به منظور آشنایی بیشتر در حوزههای مختلف نظرسنجی و افکار عمومی بهتر است همکاریهای مختلفی در شکل و قالب کلی یک تفاهمنامه صورت بگیرد.
وی گفت: برای این منظور نیازمند یک رایزنی فرهنگی، علمی و مطالعات راهبردی هستیم که این همکاری را عملی کرده و پیشنویسی برای آن تهیه شود.
مجید ملکیتبار در پایان این نشست ضمن قدردانی از حضور میهمانان، توانمندیهای مرکز تحقیقات را برای انجام کارهای پژوهشی کمنظیر دانست و اعلام آمادگی کرد که این مرکز میتواند در حوزههای مختلف دین فعالیتهای پژوهشی انجام داده و همکاریهای متعددی را با شورای عالی حوزههای علمیه داشته باشد.
وی با بیان اینکه، تشریح آموزههای دینی از نیازهای جدی امروز جامعه ماست اظهار کرد در این زمنیه باید با دقت و امعان نظر بیش از پیش و انجام پژوهشهای معتبر در راه گسترش معارف اسلامی سعی و کوشش کرد.
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