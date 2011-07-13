مرحوم صدوقی در حمایت از روحانیت لحظه ای دریغ نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی عصر سه شنبه در نشست روحانیون طرح مستقر و هجرت شهرستان مهریز با اشاره به برخی ویژگیها و خصوصیات زندگانی حجت الاسلام صدوقی اظهار داشت: حضور گسترده مردم دارالعباده یزد در مراسم تشییع پیکر آن مرحوم گواهی بر عمق عشق و علاقه به این عالم بزرگوار و روحانیت و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: حجت‌الاسلام صدوقی همانند پدر گرامیشان، چهارمین شهید محراب، از مردان بزرگ تاریخ و حامیان ولایت بود و نقش و تاثیر بسزایی در جریان انقلاب اسلامی داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: نگاه مرحوم صدوقی، نگاه به نظام بود نه به جناح و او در حمایت از روحانیت لحظه ‌ای دریغ نداشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بیان داشت: روحانیان متعهد و ایمان مدار، همواره در سخت ‌ترین شرایط از اسلام و میهن اسلامی خود دفاع کرده و حماسه ‌های جاوید آفریده ‌اند و اینان بودند که در جبهه ‌ها، شورانگیزترین حماسه بشری را آفریدند و با خون سرخشان، نهال نوپای انقلاب اسلامی را به ثمر رسانیدند.

وی مهمترین سرمایه روحانیت و دفاع از اسلام را، مرجعیت و ولایت ‌فقیه دانست.

مشاور استاندار یزد در امور روحانیون نیز در این مراسم اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی باید پلی برای هدایت جامعه باشد و روحانیان نیز در این مسیر نقش بسزا و ارزنده ‌ای را ایفا می ‌کنند.

حجت الاسلام رحمانی ادامه داد: هدایت و مشاوره جوانان هم در مسجد و هم در اماکن عمومی از عمده وظایف روحانیون است که باید در سرلوحه و اولویت کاری خود قرار دهند.

وی در ادامه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه ولادت با سعادت امام زمان (عج)، با تأکید بر ضرورت خرافات ‌زدایی از جامعه افزود: با در نظر‌گرفتن رواج فرهنگ مهدویت در جامعه به ویژه در میان قشر جوان، استعمار و عوامل داخلی آن، با ایجاد و گسترش خرافات در جامعه تلاش می‌کنند تا اصل موضوع انتظار فرج را زیر سئوال ببرند که لازم است سخنرانان و صاحبان تریبون از فرصت نیمه شعبان برای خرافات‌زدایی در موضوع مهدویت تلاش مضاعف داشته باشند.