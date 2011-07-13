به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حذف چهار صفر را اقدام روبنایی خواند که هیچ تغییر ماهوی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

وی با اتکا به مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری موجود هر گونه افزایش تورم را رد و خاطر نشان کرد: شواهد تجربی در افزایش تورم به قدری ناچیز است که می شود از آن چشم پوشی کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد:‌ حجم نقدینگی تحت تاثیر عوامل دیگری است که البته در این مسیر باید دو اثر ناشی از اجحاف قیمتی و رند کردن قیمت ها را با دقت لحاظ کرد.

وی افزود:‌ وقتی که واحد پول اصلاح می شود ممکن است برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات قیمت را به واحد جدید بالاتر ببرند که در چنین شرایطی عرضه کنندگان باید قیمت ها را از چند ماه قبل به 2 گونه به واحد جدید و قدیم روی اتیکت ها نصب کنند.

قضاوی گفت: سایتهای اطلاع رسانی نیز باید همه قیمتها را به دو گونه به مردم اطلاع رسانی و نهادهای نظارتی نیز بر اجرای اصلاحات پولی و جلوگیری از اجحاف قیمتی نظارت کنند.

قضاوی درباره احتمال رند کردن قیمت به سمت بالا نیز افزود: این امکان نیز در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که سکه و اسکناس و یا ترکیب سکه و اسکناس نتواند پاسخگوی قیمت معین باشد که فروشنده ناچار می شود به سمت قیمت بالا رند کند؛ دستورالعمل های بانک مرکزی به گونه ای است که کوچکترین واحدهای پولی بتواند عموم قیمتها را پاسخ دهد،بنابراین نیاز به گرد کردن قیمتها به سمت بالا اتفاق نمی افتاد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی وجه نقد، بانکداری الکترونیکی و انواع چک را سه ضلع مثلث نظام پرداخت برای سهولت مبادلات برشمرد و گفت:‌ در طول زمان میل نقدینگی خواهی مردم کاهش یافته و در حال حاضر به ده درصد رسیده است.

وی افزود: در سال 1386 حدود 8 میلیارد قطعه اسکناس در جریان بود بطوریکه سالانه 600 تا 700 میلیون قطعه اسکناس تولید می شد و این مسئله با هزینه بالا به اسراف در ثروت ملی منتهی می شد.

قضاوی در تعیین علل دیگر رویکرد بانک مرکزی به حذف چهار صفر گفت: به رغم افزایش دستگاه های خودپرداز ATM از 7400 دستگاه در سال 85 به 21000 دستگاه در سال 89 مردم همچنان راحت نیستند ؛ این درحالی است که حجم مبادلات شکل گرفته د رسال 89 نیز براساس چک های عادی به ده تریلیون ریال افزایش پیدا کرد.

قضاوی افزود: ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی به مراتب بیشتر از اسکناس منتشر شده و ایران چک در اختیار مردم است که این مسئله نشان دهنده آن است که اسکناس های موجود با پشتوانه و دارایی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: حذف چهار صفر در شرایطی است که یک واحد فرعی برای پول وجود دارد و این بدان معناست که دو رقم اعشار در ستونهای حسابداری به پول اضافه می شود.



وی گفت: کوچکترین واحد فرعی پول ده تومان است، این درحالی است که در کشور ما کالایی به قیمت 10 تومان وجود ندارد؛ بنابراین واحد فرعی پول باید طوری باشد که براساس آن بتوان مبادله ای را صورت داد.

قضاوی افزود: اگر سه صفر حذف می شد و قرار بود واحد فرعی برای پول بگذاریم دیگر واحد فرعی مفهومی نداشت و نقض غرض بود.