به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نجم‌الدین طبسی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی مهدویت با عنوان "حضرت مهدی(عج) در گفتار امام حسین(ع)" که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، افزود: امروز شاهد تبلیغات وسیع فرقه‌های ضاله از طریق رسانه‌های جمعی در جهان اسلام هستیم؛ کسانی که غرب و صهیونیسم تنها پشتوانه آنها هستند.



وی با بیان اینکه این گروه‌ها در خیال باطل خود نقشه جدایی امت مسلمان را از آل محمد(ص) دارند، اضافه کرد: هدف اصلی این فرقه‌ها ایجاد ترس و دلهره در مسلمانان و دورکردن جهان اسلام از سرمایه عظیم محبت آل محمد(ص) است.



وی ادامه داد: با ظهور منجی عالم، عدالت در جهان فراگیر و طومار مفسدان از جمله فرقه‌های ضاله وهابیت و بهائیت به دست فرزندان آل محمد(ص) برچیده می‌شود.



آیت‌الله طبسی با بیان اینکه گروهک فاسد و منحرف وهابی تبلیغات گسترده‌ای علیه علی بن ابیطالب(ع) انجام می‌دهد، تاکید کرد: این مفسدان باید بدانند ما مسلمانان بر عقیده حب اهل بیت(ع) محکم و ثابت قدم ایستاده‌ایم و هیچ مانعی نمی‌تواند کوچکترین خدشه‌ای در عقیده امت حزب‌الله ایجاد کند.



وی با اشاره به فراگیرشدن دین اسلام در عصر ظهور، بیان کرد: در عصر ظهور در کنار دین اسلام هیچ دین و مذهب دیگری نخواهد بود و تنها دین اسلام است که در سراسر عالم فراگیر می‌شود.



موعودگرایی وعده الهی است



مدرس عالی حوزه علمیه با بیان اینکه امروزه همه به این باور رسیده‌اند که جریان موعودگرایی یک وعده الهی است، افزود: معاندان اسلام چنان تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که اگر موعود ظهور کند از همه مردم انتقام می‌گیرد، در صورتی که باید بدانند که امام زمان(عج) نجات‌دهنده است و موانع عدالت را برطرف می‌کند.



آیت‌الله طبسی با اشاره شجره طیبه و شجره ملعونه در اسلام، گفت: شجره طیبه در اسلام، پیامبر(ص) است و کسانی که نسبت به اهل بیت(ع) پشت کرده‌اند و ریختن خون آل الله برایشان آسان است، شجره ملعونه هستند.



محقق و متخصص عرصه مهدویت اضافه کرد: اولین درگیری نظامی امام زمان(عج) در شهر مکه و با شجره ملعونه خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه اهل سنت نیز نسبت به آل محمد محبت دارند، افزود: برخلاف ادعاهای برخی دشمنان، اهل بیت(ع) را همه مسلمانان از جمله اهل سنت قبول دارند.



آیت‌الله طبسی با بیان اینکه امام حسین(ع) برای خنتی‌کردن تبلیغات منفی دشمنان علیه مهدویت تلاش بسیاری کرد، گفت: با وجود تبلیغات وسیع امویان علیه اهل بیت(ع) و سست‌کردن ایمان مردم، امام حسین(ع) به خوبی وارد جزئیات مهدویت شدند و مباحث آن را برای مردم تبیین و تبلیغ کردند.