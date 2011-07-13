برنامه های مبارزه با بدحجابی سطحی است

مریم معین الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای فراوان انجام شده در زمینه مبارزه با بد حجابی افزود: متاسفانه هیچ یک از این تلاش ها تا کنون به شکل زیر بنایی و اساسی نبوده است.

وی با بیان اینکه مشکل بد حجابی طی یک روز و دو روز به وجود نیامده است، بیان کرد: این امر یک مشکل ریشه دار فرهنگی است که باید تمام مسئولان و نهاد های فرهنگی کشور برای رفع آن تلاش کنند.

مدیر دفتر پژوهش های فرهنگی خواهران موسسه امام خمینی(ره) اظهار داشت: عوامل درونی و بیرونی زیادی در این مسئله دخیلند که با شناسایی و رفع آنها می توان بر این مسئله غلبه کرد.

این مدرس حوزه و دانشگاه به نقش تهاجم فرهنگی در ایجاد این مسئله اشاره کرد و افزود: با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته و دستیابی به تکنولوژی روز استفاده از ماهواره و دیگر وسایل ارتباطی در جامعه افزایش یافته است که همین امر می تواند در گسترش بدحجابی و بی حجابی در جامعه تاثیرگزار باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی در کشور گفت: باید با حجم بالای تبلیغاتی که در گسترش بدحجابی وجود دارد تلاش دو چندان را به کار برد تا بتوان تاثیرات آن را خنثی کرد.

معین الاسلام در مورد استفاده از نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی عنوان کرد: تجربه نشان داده است که اجرای این طرح ها چندان مؤثر نیست و برای پیاده سازی حجاب در جامعه نیازمند همت همه مسئولان امر هستیم.

وی در مورد پوشش مردان در جامعه و رعایت عفاف و حجاب از سوی این قشر اظهار داشت: در یک جامعه اسلامی زن و مرد باید با داشتن پوشش مناسب امنیت و آرامش را به جامعه هدیه کنند.