عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: هیچ کشوری نمی تواند خواستار کناره گیری "بشار اسد" از قدرت شود.
- شورای نظامی مصر تاکید کرد: تمامی گزینه ها برای حفاظت از کشور روی میز قرار دارد / ما خواسته های مشروع ملت مصر را بررسی می کنیم.
- سازمان آزادیبخش فلسطین بر گزینه رفتن به شورای امنیت در راستای به رسمیت شناختن فلسطین تاکید کرد.
- "سعد الحریری" وعده داد که قاتلان پدرش مجازات خواهند شد/ وی سلاح حزب الله را اصلی ترین مشکل لبنان دانست.
- چندین انفجار پیاپی شب گذشته بدون برجای گذاشتن تلفاتی مناطقی در مرکز کربلا را لرزاند.
- چند موشک به سفارت کویت در بغداد اصابت کرد.
- رژیم صهیونیستی بار دیگر نوارغزه را بمباران کرد.
- بنابر نتایج یک گزارش آمریکا زندانهای سری در سومالی دارد.
- یک ژنرال آمریکایی اعلام کرد: واشنگتن تمایلی برای ساخت پایگاه نظامی در موریتانی ندارد.
- پاکستان هشدار داد در صورت کاهش کمکهای آمریکا نظامیان خود را از مرزهای افغانستان خارج می کند.
- نمایندگان جمعیت الوفاق بحرین نشست گفتگوهای ملی با دولت را ترک کردند.
- تظاهرات علیه دولت "عصام شرف" نخست وزیر مصر همچنان ادامه دارد/ مردم مصر خواهان کناره گیری شخص نخست وزیر هستند.
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