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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

- "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: هیچ کشوری نمی تواند خواستار کناره گیری "بشار اسد" از قدرت شود.

- شورای نظامی مصر تاکید کرد: تمامی گزینه ها برای حفاظت از کشور روی میز قرار دارد / ما خواسته های مشروع ملت مصر را بررسی می کنیم.

- سازمان آزادیبخش فلسطین بر گزینه رفتن به شورای امنیت در راستای به رسمیت شناختن فلسطین تاکید کرد.

- "سعد الحریری" وعده داد که قاتلان پدرش مجازات خواهند شد/ وی سلاح حزب الله را اصلی ترین مشکل لبنان دانست.

- چندین انفجار پیاپی شب گذشته بدون برجای گذاشتن تلفاتی مناطقی در مرکز کربلا را لرزاند.

- چند موشک به سفارت کویت در بغداد اصابت کرد.

- رژیم صهیونیستی بار دیگر نوارغزه را بمباران کرد.

- بنابر نتایج یک گزارش آمریکا زندانهای سری در سومالی دارد.

- یک ژنرال آمریکایی اعلام کرد: واشنگتن تمایلی برای ساخت پایگاه نظامی در موریتانی ندارد.

- پاکستان هشدار داد در صورت کاهش کمکهای آمریکا نظامیان خود را از مرزهای افغانستان خارج می کند.

- نمایندگان جمعیت الوفاق بحرین نشست گفتگوهای ملی با دولت را ترک کردند.

- تظاهرات علیه دولت "عصام شرف" نخست وزیر مصر همچنان ادامه دارد/ مردم مصر خواهان کناره گیری شخص نخست وزیر هستند.

کد مطلب 1358247

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