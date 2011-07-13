سکرانی سرپرست شهرداری بندرامام خمینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی در جلسه انتخاب سرپرست شهرداری بندر امام که شامگاه سه شنبه با حضور پنج تن از اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار شد گفت: پس از برگزاری چندین جلسه نافرجام برای انتخاب سرپرست شهرداری بندر امام و غیبتهای متوالی و مکرر سه تن از اعضای شورای شهر بالاخره موفق به برگزاری این جلسه شدیم.

حجت‌الاسلام محسن فروغی ادامه داد: با بررسی گزینه هایی که برای تصدی سرپرستی شهرداری در نظر گرفته شده بودند در نهایت از بین این افراد محمد حسین سکرانی به دلیل سابقه اجرایی و تجربه کاری لازم به عنوان سرپرست شهرداری بندر امام (ره) انتخاب شد.



وی تصریح کرد: امیدواریم این انتخاب منجر به رضایتمندی شهروندان بندر امامی که وظیفه و هدف اصلی شورای شهر و شهرداری است شود.



رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام (ره) در ارتباط با مسائل پیش آمده اخیر در شهرداری و شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: جا دارد از مسائل و مشکلاتی که اخیرا دامنگیر شورای شهر و شهرداری بندر امام شده از مردم و همچنین کارکنان شهرداری بندر امام (ره) عذرخواهی کنم.



فروغی افزود: امیدواریم با انتخاب سرپرست شهرداری کم کاریهای صورت گرفته به نحو شایسته جبران و رضایتمندی شهروندان به طور کامل حاصل شود.



وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که در این چهار سال آنچه که شایسته شهر بندر امام (ره) و مردمآن بوده صورت نگرفته و به دلیل کم کاریها و قصورات از مردم عذرخواهی می‌کنم.



رئیس شورای اسلامی بندر امام (ره) گفت: این اطمینان را به مردم شهر بندر امام (ره) می دهم که شورای شهر در مدت باقیمانده از عمر خود تمام تلاش خود را برای جبران گذشته به کار خواهد بست.



فروغی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با انتخاب شهرداری لایق و کارآمد کاستیهای گذشته را جبران کرده و پاسخ اعتماد، حوصله و تحمل و بزرگ منشی شهروندان بندر امام را به شایستگی بدهیم.



فاضل مطوری شهردار سابق بندر امام حدود یک ماه پیش با تصویب مصوبه ای مبنی بر عدم صلاحیت نامبرده به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه اجرایی لازم و ... توسط چهارتن از اعضای شورای شهر عزل و این مصوبه به تائید فرمانداری شهرستان ماهشهر نیز رسید.



این مصوبه با اعتراض شدید سه تن از اعضای شورای شهر بندر امام (ره) (سیدهادی بعاجیان، عزیز راشدی، مجید عبدالعالی زاده) مواجه شد و این سه تن از شرکت در جلسه تعیین سرپرست شهرداری امتناع می‌کردند و جلسات مکرری که در این ارتباط برگزار می‌شد به دلیل غیبت آنها به حد نصاب نمی رسید.



بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان یکی از اعضای اقلیت معترض (مجید عبدالعالی زاده) به جمع اکثریت شورا پیوست و مسئله انتخاب سرپرست به سرانجام رسید.