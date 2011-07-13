به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور 16 تیم در تهران برگزار خواهد شد اما هنوز هیچ یک از این تیمها ترکیب 12 نفره خود را برای سفر به ایران اعلام نکردهاند. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) این تیمها فقط تا 14 مردادماه فرصت دارند ترکیب خود را کامل و همزمان به این کنفدراسیون و فدراسیون والیبال ایران اعلام کنند.
شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران در گروه A این رقابتها با تیمهای هند، افغانستان و چینتایپه همگروه شده است. گروهبندی کامل 16 تیم شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ایران، هند، افغانستان و چینتایپه
گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا و ازبکستان
گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان و تایلند
گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان و قطر
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