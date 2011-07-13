به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور 16 تیم در تهران برگزار خواهد شد اما هنوز هیچ یک از این تیم‎ها ترکیب 12 نفره خود را برای سفر به ایران اعلام نکرده‎اند. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) این تیم‎ها فقط تا 14 مردادماه فرصت دارند ترکیب خود را کامل و همزمان به این کنفدراسیون و فدراسیون والیبال ایران اعلام کنند.

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های هند، افغانستان و چین‎تایپه همگروه شده است. گروه‎بندی کامل 16 تیم شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ایران، هند، افغانستان و چین‎تایپه

گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا و ازبکستان

گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان و تایلند

گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان و قطر