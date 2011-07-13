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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

والیبال قهرمانی مردان آسیا/

14 مرداد؛ آخرین مهلت تیم‌ها برای اعلام ترکیب

14 مرداد؛ آخرین مهلت تیم‌ها برای اعلام ترکیب

تیم‎های شرکت کننده در رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا تا 14 مردادماه فرصت دارند نسبت به اعلام ترکیب 12 نفره خود برای حضور در این مسابقات اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور 16 تیم در تهران برگزار خواهد شد اما هنوز هیچ یک از این تیم‎ها ترکیب 12 نفره خود را برای سفر به ایران اعلام نکرده‎اند. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) این تیم‎ها فقط تا 14 مردادماه فرصت دارند ترکیب خود را کامل و همزمان به این کنفدراسیون و فدراسیون والیبال ایران اعلام کنند.

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های هند، افغانستان و چین‎تایپه همگروه شده است. گروه‎بندی کامل 16 تیم شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ایران، هند، افغانستان و چین‎تایپه
گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا و ازبکستان
گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان و تایلند
گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان و قطر

کد مطلب 1358259

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