اعضای اتاق بازرگانی در گفتگو با مهر: نخستین دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب بسیار صمیمانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی که چندی پیش در یک روز با رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خودمانی و صمیمانه داشتند، امروز سه شنبه برای نخستین بار به صورت خصوصی به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند.

اولین دیدار خصوصی بسیار صمیمانه بود





رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر جزئیاتی از رهنمودهای امروز مقام معظم رهبری به بخش خصوصی را اعلام کرد. یحیی آل اسحاق با تشریح محورهای مهم فرمایشات امروز سه شنبه مقام معظم رهبری در اعضای نشست هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تهران با ایشان، گفت: این اولین نشست و ملاقاتی بود که روسای اتاقهای بازرگانی به صورت خصوصی با مقام معظم رهبری داشتند.





رئیس اتاق بازرگانی تهران با پربار خواندن این دیدار، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار، رهنمودهای بسیار ارزشمندی داشتند.



آل اسحاق ادامه داد: ایشان در این دیدار بر این موضوع که اتاقهای بازرگانی باید جایگاه خود را در کشور و در ساماندهی بخش خصوصی تبیین کنند، تاکید کردند.



وی خاطر نشان کرد: همچنین رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که اتاقهای بازرگانی باید با روحیه نشاط وارد کار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: همچنین ایشان خاطر نشان کردند که فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات کشور باید با امید و جسارت وارد کار شوند.



نقش اتاقها در اقتصاد با توصیه رهبری بازنگری می‌شود



مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه نقش اتاقهای بازرگانی در اقتصاد کشور با توصیه مقام معظم رهبری بازنگری می‌شود، گفت: دیدار با ایشان برای ما فرصتی مغتنم بود تا علاوه بر دریافت رهنمودهای ایشان، دغدغه‌های خود را هم مطرح کنیم.



سید علاء میرمحمد صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به دیدار امروز سه شنبه اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی ایران و تهران گفت: دیدار با مقام معظم رهبری برای ما فرصتی مغتنم بود تا هم رهنمودهای ایشان را دریافت و هم دغدغه های خود را مطرح کنیم.





نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ایشان در این دیدار از اهمیت جهاد اقتصادی سخن گفتنند و تأکید کردند درسال جهاد اقتصادی نباید سیاه نمایی شود و واقعیتهای اقتصاد کشور بازگو شود.



وی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید داشتند که در کنار نقدهای اقتصادی و اشاره به کاستی ها، نقاط امید بخش هم مورد توجه قرار گیرد و این گونه نباشد که تنها سیاه نمایی صورت گیرد.



به گفته میرمحمدصادقی، همچنین ایشان بر ضرورت حرکات جهادی در اقتصاد تأکید کردند و توصیه ایشان این بود که اتاقهای بازرگانی در جریان جهاد اقتصادی نقش مهمتری از اینکه هست، برعهده گیرد و ایشان توصیه کردند که بخش خصوصی خود را برای اتفاق‌های مهمتر آماده کند.



مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر ضرورت هوشیاری بخش خصوصی در مقابل خطرهای اقتصادی تأکید کردند.



میرمحمدصادقی در پایان گفت: این دیدار برای ما مهم بود و نشان داد که معظم له به اتاق بازرگانی بهای زیادی می دهند و به ما هم توصیه فرمودند که نقش اتاقها در اقتصاد کشور را بازنگری کنیم تا اتاقها با چابکی بیشتر به فعالیت ادامه دهند.



دیدار با رهبر معظم انقلاب استراتژیک و فوق العاده مهم بود





در همین حال، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دیدار امروز اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران با رهبر معظم انقلاب را صمیمانه، استراتژیک و فوق العاده مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی ماموریت یافت تا نقش اثرگذاری را در فرایندهای اقتصادی کشور داشته باشد.



محمد مهدی راسخ در گفتگو با مهر با بیان جزئیات دیدار پربار هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی تهران و ایران با مقام معظم رهبری که صبح امروز سه شنبه انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار بود که اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی با مقام معظم رهبری دیدار داشتند، این دیدار بسیار تاثیرگذار و مهم بوده است.



دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با استراتژیک خواندن این دیدار مهم، اظهار داشت: مهم ترین نکته ای که در این دیدار وجود داشت، این بود که مقام معظم رهبری با حوصله به تمامی صحبتهای روسای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران گوش دادند.



راسخ با اشاره به رهنمودهای بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری، ادامه داد: ایشان در مورد اهمیت اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور و جایگاه بخش خصوصی نکات مهمی را فرمودند.



وی خاطر نشان کرد: از سوی مقام معظم رهبری به بخش خصوصی ماموریت داده شد تا نقش اثر گذاری را در فرایندهای اقتصادی کشور داشته باشد، چرا که از نظر ایشان بخش خصوصی دارای جایگاه مهمی به ویژه در شرایط فعلی بین المللی کشور است.



دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری از بخش خصوصی خواستند تا نقش بیشتری در فرایندهای اقتصادی کشور بر عهده بگیرند، گفت: همچنین ایشان در فرمایشات خود بر موضوع جهاد اقتصادی نیز تاکید کردند.



به گفته راسخ، توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری باعث ایجاد دلگرمی در اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های تهران و ایران شده است.



وی دیدار امروز هیئت رئیسه اتاق های تهران و ایران با مقام معظم رهبری را بسیار صمیمی و دلگرم کننده توصیف کرد و افزود: از نتایج این دیدار این خواهد بود که به صورت قطع در آینده اتاقهای بازرگانی اثرگذاری بیشتری را در جریان اقتصاد کشور دنبال خواهند کرد.



5 محور رهنمودهای رهبری به بخش خصوصی



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان پنج محور رهنمودهای امروز مقام معظم رهبری به بخش خصوصی، گفت: ایشان از تعابیر صورت گرفته درباره جهاداقتصادی رضایت چندانی نداشتند.



سیدحمید حسینی در گفتگو با مهر در خصوص دیدار امروز سه شنبه اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی ایران و تهران با مقام معظم رهبری، از ماموریتهای جدید اتاقها خبر داد و گفت: ایشان در فرمایشات و رهنمودهای خود 5 محور اصلی را برای آینده اتاقهای بازرگانی ترسیم کردند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اولین محور مدنظر و مورد تاکید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب موضوع نظم بخشی و ساماندهی بخش خصوصی بوده است که در این رابطه اتاقهای بازرگانی باید برنامه ریزی داشته باشند و محورهای کار را تبیین کنند.



حسینی ادامه داد: همچنین در این راستا اتاقهای بازرگانی باید برنامه ریزی داشته باشند که چگونه خواهند توانست موضوع نظم بخشی و ساماندهی بخش خصوصی را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: محور دیگر مورد تاکید مقام معظم رهبری ارائه گزارشات منظم از وضعیت اقتصادی کشور و موضوعات مورد علاقه اتاقها بوده است که ایشان تاکید داشتند این موضوع با نگاه جدی تری مورد توجه قرار گیرد، البته تاکنون نیز اتاقها گزارشاتی را در این زمینه ها ارائه می کردند اما حال لازم است تا در این ارتباط اقدامات بهتری نیز صورت گیرد.

این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین تشکیل اتاق فکر برای مقابله با تحریمها نیز از فرمایشات ایشان بوده است که اتاقهای بازرگانی باید در این رابطه هم اقدامات موثری را انجام دهند.

به گفته حسینی، محور دیگر سخنان مقام معظم رهبری به موضوع جهاد اقتصادی مربوط بوده است که ایشان از تعابیر صورت گرفته در مورد جهاد اقتصادی رضایت چندانی نداشتند و تاکید کردند که می توان در این رابطه کارها و اقدامات بهتری نیز انجام داد.

وی افزود: اتاقهای بازرگانی همچنین باید با امید آفرینی در بخش خصوصی، جسارت و تلاش را در این بخش برای انجام کارهای بزرگ تزریق کنند، بنابراین لازم شده است تا در این خصوص نیز اقدامات موثری صورت پذیرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع مربوط به اعلام آمادگی اتاقهای بازرگانی برای ساماندهی بخش خصوصی؛ یک اقدام بزرگ، وظیفه ارزشمند و مهمی است که باید تمام توان و نیروی لازم برای تحقق این مهم به کار گرفته شود و ابزارها و لوازم کار نیز فراهم آید.