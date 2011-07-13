نابسامانی تبلیغات شهری خرم آباد/ آگهی های داربستی و دیواری

به گزارش خبرنگار مهر، دیوار نویسی اگر چه از گذشته های دور یکی از شیوه های تبلیغاتی محسوب میشده اما تأثیر بدی بر زیبایی شهرها دارد به طوریکه در بسیاری از شهرهای استان از جمله خرم آباد، دیوار نویسی از سوی افراد و شرکتهای کوچک و بزرگ با اهداف تبلیغاتی انجام می شود که در بسیاری از موارد نارضایتی شهروندان را نیز در پی داشته است.

دیوار نویسی از تبلیغات تجاری تا شعارهای فوتبالی

جرثقیل، باسکول شبانه روزی، گچ کاری ساختمان، مدرسه فوتبال، کلاسهای کنکور، آژانس شبانه روزی، بیل مکانیکی، تخلیه چاه و... از جمله موارد تبلیغات تجاری هستند که این روزها می تواند بر روی دیوارهای شهر خرم آباد به راحتی مشاهده کرد.

این در حالیست که جدای از این تبلیغات انواعی از اشعار و جمله های از نوع کوچه و خیابانی هم به شکل فارسی و لاتین روی دیوارها نقش شده از جمله شعارهای فوتبالی و کری خواندنهای طرفداران تیمهای فوتبال...

البته دیوارنویسی همیشه محدود به دیوارهای شهر نمی شود بلکه گاهی شاهد آن هستیم که روی سطل های زباله شهرداری، بلوکهای بزرگ وسط بلوارها و حتی درب منازل هم می توان انواعی از نوشته های گوناگون را دید که به نوعی موجب زشت شدن چهره شهر شده است.

پدیده نامیمون تبلیغات داربستی ادارات و دستگاههای اجرایی

از سوی دیگر تبلیغات داربستی ادارات، شرکتهای خصوصی و صنوف از دیگر مواردی است که بدون هیچگونه ضابطه ای شهر خرم آباد را قرق کرده و به نظر می رسد هر روز روند نسبت به گذشته بدتر می شود.

به هر روی دیوار نویسی و تبلیغات دیواری و همچنین تبلیغات داربستی از نوعی که شرح آن گفته شد در جای جای شهر خرم آباد به چشم می خورد و تبدیل به یکی از معضلات نازیبای این شهر شده و گویا قرار نیست به این زودیها این وضعیت سامان پیدا کند.

به هر روی هر چند که وضعیت کنونی در سطح شهر خرم آباد زیبنده مرکز لرستان نسیت ولی شهردار خرم آباد در واکنش به مسائل موجود از عزم جدی شهرداری برای برخورد با متخلفان می گوید.

برای ساماندهی کامل تبلیغات شهری تلاش خواهیم کرد

وحید رشیدی در این رابطه اظهار داشت: ساماندهی سیما و تبلیغات شهری اقدامی است که به طور جدی و ویژه در دو سال اخیر آغاز شده و قصد داریم تا ساماندهی کامل این مسئله تلاش خود را معطوف این بخش کنیم.

وی با اشاره به فعالیت صنوف متخلفی که از راههای غیر قانونی و با ضربه زدن به شهر و سیمای شهری می خواهند کالا و خدمات خود را تبلیغ کنند، یادآور شد: پیش از این با بیش از 100 صنف متخلف که در زمینه دیوار نویسی تخلفاتی داشته اند، از طریق دستگاه قضایی و با طرح شکایت از آنها برخورد شده و در همین راستا طی سال گذشته همه دیوارهای شهر را از دیوار نوشته‌ها پاکسازی کرده ایم.

شهردار خرم آباد ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه این اقدام‌ها و هشدارها و تذکراتی که پیشتر داده شده برخی از افراد همچنان از دیوارنویسی بر روی دیوارهای عمومی و املاک شهروندان و همچنین نصب بیلبوردهای موقت به صورت داربست فلزی استفاده می کنند که همین امر موجب بی نظمی و تخریب سیمای شهر شده است.

برخورد جدی و شکایت از متخلفان

رشیدی اظهار داشت: بر اساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر ممنوع است و افراد موظفند برای الصاق اعلانات خود صرفاً از محلهای تعیین شده توسط شهرداری استفاده کنند و در غیر این صورت علاوه بر دریافت خسارت، فرد متخلف به پرداخت جرایم دیگری توسط دستگاه قضایی محکوم خواهد شد.

رشیدی با گلایه از عدم همکاری و تحرک اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: حفظ زیبایی شهر وظیفه همگانی است و در این زمینه شهرداری با تمام توان نسبت به وظایف قانونی خود اقدام می کند ولی در صورتیکه همکاری شهروندان و مردم دلسوز خرم آباد نباشد هیچگاه شهر خرم آباد به شهری در خور نام خود تبدیل نخواهد شد.

انتقاد شهردار از تبلیغات ادارات در سطح شهر

وی افزود: همچنین متاسفانه مشاهده می شود بسیاری از دستگاههای دولتی و اجرایی که البته اشراف کافی به قانون دارند برای تبلیغات برنامه‌های فرهنگی خود از روشهای غیرفرهنگی به ویژه نصب داربست استفاده می کنند.

رشیدی ضمن درخواست از عموم شهروندان به ویژه اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ خواست تا در کنار اقدامات شهرداری خرم آباد، در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگسازی‌ کنند.

شهردار خرم آباد با اشاره به اقدامات جدید شهرداری جهت ساماندهی تبلیغات شهری، افزود: شهرداری خرم آباد برای حل این مسئله اقدامات درخور توجهی انجام داده و یا در دست اقدام دارد که از آن جمله می‌توان به نصب تعداد قابل ملاحظه‌ای استندهای بلواری در بلوارهای اصلی شهر اشاره کرد که در صورت لزوم می‌توانند جایگزین داربست و بیلبوردهای موقت شود.

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری خرم آباد تاسیس می شود

رشیدی با اشاره به روند تأسیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری خرم آباد نیز یادآور شد: سازمان فرهنگی اجتماعی شهراری خرم‌آباد تا چند ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد و بر اساس اساسنامه آن این سازمان به طور تخصصی و با جدیت بیشترعهده دار ساماندهی و نظارت بر تبلیغات شهری خواهد شد.

وی تصریح کرد: برخورد با تبلیغات غیرمجاز تا ساماندهی تبلیغات شهری ادامه خواهد یافت و شهرداری تا به سرانجام رسیدن این موضوع از پای نخواهد نشست.