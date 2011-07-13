اردوی تیم ملی ووشو در فرانسه لغو شد/ آزمایش دوپینگ از 10 ووشوکار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشوی بزرگسالان کشورمان که خود را برای حضور در یازدهمین دوره رقابت‌های جهانی ترکیه آماده می کند، قرار بود جهت کسب آمادگی بیشتر شهریورماه سال‌جاری یک اردوی تدارکاتی و دیدار دوستانه با تیم ملی فرانسه در این کشور برگزار کند که به دلیل مشکلات مالی فدراسیون سفر به فرانسه لغو شد.

تیم ملی ووشوی کشورمان مراحل آماده سازی خود را از مدتی قبل آغاز کرده و اردوی فرانسه می توانست نقش به سزایی در آماده سازی تیم ملی کشورمان در آستانه مسابقات جهانی آنکارا داشته باشد که به دلیل کمبود بودجه و تامین نشدن منابع مالی این اردو لغو شد. به نظر می رسد مشکلات مالی فدراسیون‌ها در آستانه مسابقات مهم جهانی و آسیایی برنامه خیلی از فدراسیون‌ها از جمله ووشو را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

آزمایش دوپینگ از 10 ووشوکار

روز گذشته در جریان مسابقات انتخابی تیم ملی از 10 ووشوکار تست دوپینگ گرفته شد. پس از هماهنگی فدراسیون ووشو با فدراسیون پزشکی ورزشی ماموران کنترل دوپینگ با حضور در محل مسابقات انتخابی تیم ملی از چهار ورزشکار تیم بانوان و شش عضو تیم مردان تست دوپینگ به عمل آمد.

رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان مهرماه سال‌جاری در آنکارای ترکیه برگزار می شود.