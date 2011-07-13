تورج زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه «تدوین منشور اخلاق نویسندگی یکی از ضروریاتی است که اهل قلم امروزه به آن نیازمند هستند» گفت: مسئله اصلی در این میان گروهی هستند که میخواهند این منشور را تدوین کنند؛ بی تعارف باید گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی از پس تدوین این منشور و نیز ایجاد ضمانت اجرایی برای آن برنمیآید.
وی افزود: وضعیت مطبوعات کشور در حال حاضر به گونهای است که به راحتی در برخی از آنها ادعاهای رسانههای بیگانه تکارار میشود و مسئول نظارت بر مطبوعات، وزارت ارشاد است که گویا چندان در این کار موفق نیست. به همین خاطر به نظر میرسد تیمی از نویسندگان و اهالی قلم و نیز فرد یا گروهی که مورد تائید شخص مقام معظم رهبری باشد، باید در این موضوع ورود کنند.
وی تاکید کرد: این ترکیب در نهایت میتواند منجر به ایجاد مرامنامهای جامع و مانع به منظور تدوین منشوری شود که نویسنده بودن را در شرایط کنونی برای ما تعریف میکند.
نویسنده رمان «دعوت به ماوراء» ادامه داد: اینکه بگوئیم قانون مطبوعات به کار نویسندگی نظارت دارد و مانع از تخطی نویسندگان میشود. شاید به ظاهر کلمه صحیح باشد اما نویسندگان زیادی هستند که سالهاست تمایل دارند حتی برای مطبوعات بنویسند اما این اتفاق از سوی مطبوعات نمیافتد. مرامنامه اخلاقی نویسندگی در واقع نوعی الزام برای بازنگری در این قانون به وجود میآورد.
زاهدی همچنین با انتقاد شدید از نویسندگان ایرانی مهاجر که به گفته وی از نبود آزادی برای نوشتن در ایران سخن میگویند، گفت: روزی که در تهران لانه جاسوسی فتح شد همه ما در دهانمان تنها این جمله میچرخید که مشکل اصلی ما با آمریکاست ولی من پیش بینی میکردم که سالها بعد دوباره نویسندگان ما این شرایط را فراموش کنند و آمریکا را منبع آزادیخواهی بنامند. آیا این اخلاق است و نوشتهای که از آنها ساطع شود، اخلاقی است؟
زاهدی همچنین گفت: نمیدانم چرا همه آزادیخواهیها باید از آغوش کشور صاحب لانه جاسوسی صدایش را به ما برساند و انگار هر کسی هم در ایران میخواهد این صدا را از خود بلند کند، باید تنها به آغوش او برود. این مایه تاسف است. شکی ندارم که این نوع اعلام وجود این نویسندگان نوعی خلط مبحث و عین بیاخلاقی است که باید برای آن قدمی برداشته شود.
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