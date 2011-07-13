10 هزار نفر از کارکنان دولت برای خروج از پایتخت ثبت نام کرده اند

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد افراد ثبت نام کننده، پنج هزار نفر شرایط انتقال به استانهای دیگر را داشتند که سه هزار نفر از آنان از تهران خارج شدند و انتقال یک هزار نفر دیگر هم در حال قطعی شدن است.

وی اظهار داشت: از بین 115 دستگاه اجرایی استان تهران، تنها کارکنان 84 دستگاه مشمول طرح انتقال از تهران هستند.

این مسئول ادامه داد: از بین پنج هزار نفر کارمندی که مشمول طرح انتقال از تهران شدند، تنها هزار نفر باقی می مانند که برخی از این افراد برای انتقال خود پیگیریهای لازم را انجام نداده اند.

وی بیان کرد: انتقال کارمندان داوطلبانه است و هیچ دستگاهی نمی تواند کارمند خود را به اجبار به شهر یا استان دیگری منتقل کند.