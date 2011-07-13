هشت حوزه علمیه خواهران در خوزستان راه اندازی می شود

حجت الاسلام مصطفی آل مبارک در گفتگو با خبرنگار مهر از اضافه شدن بیش از پنج مدرسه سطح دو و سه مدرسه سطح سه خواهران در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران خوزستان در سال جاری خبر داد.



وی به سرمایه گذاری کلان حوزه علمیه خواهران خوزستان در راستای انعکاس خبری فعالیتهای این مجموعه اشاره و عنوان کرد: ایجاد روابط عمومی منسجم و فعال در سطح حوزه علمیه خواهران خوزستان از جمله فعالیتهایی است که کمک فراوانی در انعکاس برنامه های این مجموعه خواهد داشت.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران خوزستان افزود: انعکاس فعالیتهای فرهنگی و مذهبی یک مجموعه یا نهاد در سطح جامعه و اطلاع از اخبار روز، مهمترین عوامل در موفقیت و شکوفایی یک سیستم مدیریتی است.



حجت الاسلام آل مبارک اظهار داشت: در مجموعه حوزه های علمیه خواهران و برادران فعالیتهای بسیاری صورت می پذیرد که اگر این فعالیتها در سطح جامعه منعکس شوند به یقین از اهمیت خاصی در نزد مردم جامعه برخوردار خواهد شد.



استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه خواهران در بخش خبر باید به صورت جدی تر وارد شوند عنوان کرد: توانمندیهای حوزه های علمیه خواهران در بخش خبر و اطلاع رسانی بسیار فراوان است و مدارس علمیه خواهران باید با استفاده از استعدادهای درخشان و توانمندی خود در بحث خبر استفاده وافر را ببرند.



وی با اشاره به اینکه در هفته های گذشته پنج برنامه بزرگ و جامع از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد گفت: پیچیدگی و ابعاد مختلف این برنامه‌ها بسیار قابل توجه بود ولی با وجود اهمیت این برنامه ها، حتی یک خبر در رسانه ها و مطبوعات محلی و استانی منعکس نشد.



مدیر حوزه علمیه خواهران خوزستان اضافه کرد: برگزاری اردوهای طلیعه 1 و 2، جلسه سه روزه شورای عالی حوزه علمیه خواهران از جمله برنامه های مهمی بود که همه به صورت سی دی تدوین شد ولی هیچ کدام از این فعالیتها حتی در یک روزنامه محلی انعکاس نداشته است.



حجت الاسلام آل مبارک با بیان اینکه رابطین حوزه های علمیه خواهران در انتقال اخبار این مجموعه باید توجه خاصی داشته باشند تصریح کرد: اگر رابطین حوزه های خواهران اخبار مربوط به این مجموعه بزرگ را درسطح جامعه منتشر نکنند استعدادها و توانمندیهای این مجموعه را در بحث انعکاس اخبار خنثی کرده اند.



استاد حوزه علمیه افزود: ارزیابی سطح دو حوزه علمیه خواهران، به استان خوزستان واگذار شد که معاونت آموزش حوزه خواهران و پرسنل این معاونت با موفقیت، بدون نقص و با نظم و ترتیب این کار بزرگ را انجام دادند.