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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۳

فاروق الشرع:

مردم سوریه می توانند درباره اسد تصمیم بگیرند/ بیگانگان دخالت نکنند

مردم سوریه می توانند درباره اسد تصمیم بگیرند/ بیگانگان دخالت نکنند

معاون رئیس جمهور سوریه در اظهاراتی تاکید کرد: هیچ کشوری نمی تواند خواستار کناره گیری رئیس جمهور از قدرت شود، اسد را مردم سوریه انتخاب کردند و آنان هستند که در این مسئله می توانند تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فاروق الشرع" در گفتگو با روزنامه الخبر الجزایر اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند خواستار کناره گیری اسد از قدرت شود و مشروعیت وی را زیر سوال ببرد.

معاون رئیس جمهور سوریه پس از برگزاری نشست گفتگوهای ملی اظهار داشت: هیچ کشوری نباید در امور داخلی سوریه دخالت کند. این تنها مردم سوریه هستند که می توانند درباره اسد تصمیم بگیرند چون خودشان وی را انتخاب کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری نشست گفتگوهای ملی و صدور بیانیه پایانی آن، اظهار داشت: این گفتگوها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

خاطر نشان می شود مردم سوریه از قریب به سه ماه پیش با خواسته هایی نظیر تحقق آزادی و دموکراسی تظاهرات خود را آغاز کردند. این تظاهرات در ادامه با سوء استفاده جریانهای مسلح و مخالف  بشار اسد وارد فاز خطرناکی شد. اما رئیس جمهور سوریه با چراغ سبز نشان دادن به مخالفان اخیرا مجوز برگزاری نشست مخالفان در دمشق را صادر کرده است.

کد مطلب 1358288

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