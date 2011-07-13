به گزارش خبرنگار مهر، ماده 11 دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تاکید کرده که برگزاری اردوهای دانشگاهی به صورت مختلط مجاز نیست.

مینی‌بوس مقابل آش‌فروشی‌هایی که قبل از کندوان (در مسیر چالوس) قطار شده‌اند، می‌ایستد. مسافران آن عده‌ای دانشجوی دختر و پسر هستند که اگر کمی توجه کنی متوجه می‌شوی که همه‌شان یکدیگر را می‌شناسند و این جمع صمیمی (!) آنچنان هم به طور اتفاقی در یک تور با یکدیگر آشنا نشده‌اند. وقتی همگی یکدیگر را برای یک عکس دسته‌جمعی دعوت می‌کنند بیشتر اطمینان پیدا می‌کنی که آنها آشنا هستند.

گفتگو با یکی از حاضران در این تور نشان می‌دهد که آنها همگی دانشجو هستند. وقتی از این دانشجو می‌پرسی که مگر اردوی دانشجویی مختلط "غیرقانونی" نیست؟ با خنده گفت: "خوب، با دانشگاه که نیامدیم، با تور آمدیم!"

غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر وی با تأیید برگزاری اردوهایی خارج از ضوابط اردوهای دانشجویی توسط برخی هدایت‌کنندگان تورها گفت: گزارش‌های رسمی که به دستمان رسیده است حاکیست اردوهایی به صورت خودسر تحت عنوان اردوی دانشجویی برگزار شده که اصلاً مربوط به محیط دانشگاه نبوده است.

وی درباره نوع برخورد با این اردوها نیز گفت: هر دانشگاهی هیئت نظارت و کمیته انضباطی و شورای فرهنگی مستقل خود را دارد لذا خودشان بر اساس مقررات می‌توانند با این قضیه برخورد کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره برخی اردوهایی که دانشجویان بدون هماهنگی با دانشگاه و به ابتکار عمل خود به صورت مختلط برگزار می‌کنند گفت: این اردوها اصلاً ربطی به دانشگاه ندارند چون دانشگاه تعریف دارد و محدوده‌اش مشخص است لذا اگر اتوبوسی از دانشگاه حرکت کرد، جزء دانشگاه حساب می‌شود و باید در چارچوب این قوانین حرکت کند.

وی افزود: در برخی دانشگاه‌ها که این اتفاقات می‌افتد خود اردو توسط مسئولان دانشگاه جدی گرفته نمی‌شود. اگر اردو را جدی گرفته و هدایت کنند، یقین داشته باشید که میزان این اتفاقات تنزل پیدا می‌کند و سطحش پائین می‌آید ولی جاهایی که خیلی در برابر اردویی که می‌شده به راحتی و غیر مختلط هم برگزار شود برنامه‌ریزی و توجه نشده است این اتفاقات هم افتاده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اردوی مختلطی که در خارج دانشگاه و بدون هماهنگی دانشگاه اتفاق می‌افتد مشمول مقررات عمومی کشوری است و دیگر در محیط دانشگاه نیست.