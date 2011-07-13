طرح تذکر لسانی در دو شهر خوزستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دزفول شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دزفول ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این ستاد اظهار داشت: طرح تذکر لسانی در خوزستان به صورت آزمایشی در شهرهای دزفول و بهبهان به صورت همزمان از ول ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

سرهنگ پاسدار حسن فضیلت پناه گفت: مدیریت این طرح برعهده حجت الاسلام قاضی دزفولی، امام جمعه دزفول و معاون فرماندار دزفول خواهد بود که در ابتدا این طرح در ادارات، سازمانها و مراکز اموزشی به اجرا در خواهد آمد .



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول افزود: در اولین قدم گروههایی در ادارات و سازمانها تشکیل شده که با آموزشها و کلاسهای توجیهی لازم طرح تذکر لسانی را اجرا خواهند کرد.



در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان دزفول، نمایندگانی از جامعه اسلامی نابینایان دزفول که در جلسه حضور داشتند با ذکر توضیحاتی از نحوه تشکیل این انجمن با تعداد ۱۳۵ عضو و همچنین برشمردن برخی فعالیتهای این انجمن در بخشهای فرهنگی، هنری و علمی، توجه بیش از پیش به قشر روشندلان جامعه را خواستار شدند.



سپس نمایندگان انجمن بیماران دیابتی با اشاره به حدود 13 هزار نفر بیمار دیابتی دارای پرونده پزشکی در دزفول اظهار داشت: مسئله قند خون و دیابت بسیار مهم است چرا که فرزندان این بیماران بیشترین امکان را برای ابتلا به این بیماری دارند از این رو برای پیشگیری، درمان و حتی ریشه کنی این بیماری باید از همه ظرفیتها بهره گیری کرد.



در ادامه جلسه با توجه به زمزمه هایی برای تغییر دوباره در رأس فرمانداری دزفول عبدالرضا احسانی نیا سرپرست فرمانداری دزفول اعلام کرد: من چه فرماندار باشم چه نباشم در خدمت مردم دزفول هستم.



احسانی نیا گفت: من تا لحظه آخر وظیفه خود را به عنوان سرپرست فرمانداری دزفول انجام خواهم داد، بازرسی و سرکشی به ادارات نیز از سر گرفته خواهد شد، قصد مچ گیری ندارم ولی مدیران باید سر وقت در محل اداره خود حاضر باشند چرا که نحوه رفتار رئیس یک اداره الگویی برای کارمندان آن اداره است.



وی افزود: بازرسانی از تهران برای سرکشی به ادارات دزفول در شهرستان حضور دارند و به تمام نقاط دزفول سرکشی خواهند کرد.



درپایان جلسه مهدی خواجه دزفولی به عنوان سرپرست جدید رادیو دزفول معرفی شد و از زحمات یک دهه سید عنایت الله کاظمینی مدیر سابق رادیو شهری دزفول که در زمان تصدی وی چندین بار رادیو شهری دزفول به عنوان رادیوی شهری نمونه کشور انتخاب شد تقدیر به عمل آمد.