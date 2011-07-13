سازمان سیا در سومالی زندان سری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله نیشن، این گزارش عنوان می کند که این تاسیسات در گوشه عقب فرودگاه بین المللی "عدن عاده" در موگادیشو پایتخت سومالی قرار دارد و بوسیله دیوارهای بزرگی که با چندین ساختمان احاطه شده حفاظت می شود.

گفته می شود که این مکان سری برای خود فرودگاهی هم دارد که در کنار این مجموعه قرار گرفته است و در آن 8 آشیانه فلزی با هواپیماهای سازمان سیا قرار دارند. ظاهراً این تاسیسات چهارماه پیش ساخته شده و از سوی سربازان سومالیایی حفاظت می شوند و آمریکایی ها هم دسترسی کنترلی بر آن دارند.

در این گزارش همچنین عنوان شده است که سازمان سیا در این مجمتع دوره های آموزشی برای ماموران اطلاعاتی سومالی برگزار می کند.

بر اساس این گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همچنین یک زندان سری در زیر زمین "آژانس امنیت ملی سومالی" نیز دارد.

گفته می شود که سیا به ماموران اطلاعاتی سومالی برای همکاریشان حقوق هایی را پرداخت می کند که با این شیوه آمریکا خود را از شر سیاستمدارن سومالیایی که واشنگتن آنها را فاسد و غیر قابل اعتماد می داند رها ساخته است.

مقام های ارشد اطلاعاتی در سومالی و زندانیان سابق عنوان کرده اند که بازداشت شدگان در این زندان از سوی ماموران سیا و فرانسوی مورد بازجویی قرار می گیرند.

گفته می شود که برخی از زندانیان یکسال یا بیشتر در آنجا هستند.

مجله "نیشن"عنوان کرده است که این اطلاعات را از منابع مختلفی در موگادیشو؛ از جمله مقام های ارشد اطلاعاتی، اعضای ارشد دولت انتقالی فدرال سومالی، زندانیان سابق، و چند تحلیلگر آگاه و مرتبط با این موضوع و رهبران شبه نظامی که برخی از آنها برای ماموران آمریکایی از جمله ماموران وابسته به سیا کار می کنند به دست آورده است.