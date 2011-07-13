بیمارستان 30 تختخوابی"شهدای گمنام" یاسوج به بهره برداری می رسد

گودرز بهادری به خبرنگار مهر، گفت: علاوه بر این بیمارستان، پلی کلینیک تخصصی یاسوج نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی افزود: همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی درمانگاه عمومی شهرستانهای "دنا"، "بهمئی" و بیمارستان شهرستان گچساران از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت نیز آغاز می شود.

بهادری بیان داشت: هم اکنون حدود265 هزارنفر در استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این میزان 40 درصد جمعیت استان را شامل می شود.

وی عنوان کرد: روزانه به سه هزار و 500 نفر در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان خدمات درمانی ارائه می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود: در حال حاضر 22 واحد ستادی بیمه ای و درمانی در استان خدمات خود را به مستمربگیران و بیمه شدگان اصلی و تبعی ارائه می دهند.

بهادری همچنین گفت: پیش بینی می شود در سال جاری حدود600 میلیارد ریال برای ارائه خدمات و تعهدات قانونی دراستان هزینه شود.